Angka korban Covid-19 di AS cecah 23,000 kes

NEW YORK: Angka korban Covid-19 di Amerika Syarikat meningkat kepada 23,000 orang pada Isnin, menurut statistik Reuters, ketika pegawai berkata keadaan terburuk mungkin sudah berakhir dan penularan pandemik itu mungkin mencapai kemuncak pada minggu ini.

AS yang mempunyai populasi ke-3 paling banyak di dunia, mencatatkan lebih banyak kematian Covid-19 berbanding negara lain.

Hampir 570,000 kes positif direkodkan di AS setakat Isnin dengan lebih 1.8 juta kes dilaporkan di seluruh dunia.

Sebanyak 1,513 kematian dilaporkan pada Ahad, peningkatan paling sedikit sejak 1,309 kematian direkodkan pada 6 April lalu.

Jumlah kematian tertinggi, iaitu lebih 10,000 orang berlaku di New York dengan tumpuan di sekitar New York City, bandar paling ramai penghuni di AS dengan kira-kira 8.4 juta penduduk.

Wyoming melaporkan kematian pertama pada Isnin, negeri terakhir di AS yang melaporkan kematian dalam penularan virus itu.

Larangan keluar rumah bagi membendung penularan Covid-19 yang dilaksanakan di kebanyakan kawasan di AS menjejaskan ekonomi negara itu akibat penutupan perniagaan dan larangan melakukan perjalanan.

Pegawai dan penggubal undang-undang sedang memikirkan masa yang selamat untuk sesetengah sektor beroperasi semula.

Kerajaan pimpinan Donald Trump membayangkan 1 Mei ini sebagai tarikh berpotensi untuk melonggarkan sekatan, tetapi mengingatkan rakyat untuk berhati-hati terhadap jangkitan virus itu.