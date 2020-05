174 rumah ibadat bukan Islam dibenar buka semula 10 Jun

PETALING JAYA: Kementerian Perpaduan Negara mengeluarkan senarai 174 rumah ibadat bukan Islam dalam zon hijau yang dibenarkan dibuka semula pada 10 Jun ini.

Kementerian itu dalam satu kenyataan berkata, permohonan pembukaan semula itu diluluskan tertakluk kepada prosedur standard operasi (SOP), tetapi upacara perkahwinan masih tidak dibenarkan buat masa ini.

Berikut ialah senarai penuh rumah ibadat yang dibenarkan dibuka semula:

1. Ipoh Buddhist Centre (Ipoh)

2. Catholic Mission (Kuala Terengganu)

3. Church of Our Lady of Mount Carmel (Cameron Highlands)

4. Church of St John Vianney (Tampin)

5. Berean Assembly Of God (Batu Pahat)

6. Gereja Kulai First Assembly Of God (Kulai)

7. Tabernacle Of Christ (Kulai)

8. Charismatic Christian Assembly (Sungai Petani)

9. Full Gospel Church (Alor Setar)

10. Full Gospel Church (Changlun)

11. Faith Sanctuary Of Glory (Kuala Lumpur)

12. First Assembly Of God (Gemas)

13. Glad Tidings Assembly Of God (Port Dickson)

14. Audacity Malaysia (Tanjung Tokong)

15. Penang International Church (Tanjung Tokong)

16. El Shaddai Ag Permatang Pauh (Butterworth)

17. Faith Tamil Baptist Church (Bukit Mertajam)

18. FGA Centre (Simpang Ampat)

19. FGA Centre (Simpang Ampat)

20. FGA Centre (Air Itam)

21. FGA Centre (Prai)

22. FGA Centre (Permatang Damar Laut)

23. FGA Centre (Bayan Lepas)

24. FGA Centre (Bayan Lepas)

25. FGA Centre (Teluk Kumbar)

26. FGA Centre (George Town)

27. Gereja Pentakosta Sidang Pulau Penang Malaysia (Bayan Lepas)

28. Pusat Baptist Sungai Ara (Bayan Lepas)

29. Georgetown Baptist Church (George Town)

30. Praise Baptist Church (Tanjung Tokong)

31. Hosanna Baptist Church (George Town)

32. Penang Revival House (George Town)

33. Lighthouse Community Centre (George Town)

34. Penang Christian Centre (George Town)

35. Pertubuhan Pengamal Kristian Baptis Batu Maung Pulau Pinang (Bayan Lepas)

36. Pusat Baptist Permata (Air Itam)

37. Pusat Baptist Shalom Bt (Prai)

38. Rivers Of Water (Bukit Mertajam)

39. Rivers Of Water (Bukit Mertajam)

40. Penang Christian Centre (Butterworth)

41. El-Shaddai Praise Assembly (Taiping)

42. Full-Gospel Assembly (Taiping)

43. Good News Assembly Ag (Port Dickson)

44. Holly Community Church (Taiping)

45. Dream Centre (Ipoh)

46. Mountain Movers (Ipoh)

47. Petra Evangelical Deliverance Church (Ipoh)

48. Shekinah Community Centre (Ipoh)

49. Revival Mission Ministries (Ipoh)

50. Salem Tabernacle Center (Ipoh)

51. Jesus Christ Family Ministries (Ipoh)

52. Foursquare Gospel Church Malaysia (Ipoh)

53. Church Of Praise Menglembu (Ipoh)

54. Lifeline Assembly Of God (Kuala Terengganu)

55. Trinity Airport Covenant Fellowship (Kuala Terengganu)

56. Lifeline Emmanuel Assembly Of God (Marang)

57. Emmanuel Church (Kota Marudu)

58. Emmanuel Church Metro Giling (Tuaran)

59. Sabah Baptist Light House Church Kg Masin (Kota Marudu)

60. Sidang Injil Penuh (Beaufort)

61. Sidang Injil Penuh (Beaufort)

62. Hope (Bintulu)

63. IFGF (Bintulu)

64. IFGF Sungai Plan (Bintulu)

65. Full Gospel (Nibong Tebal)

66. Harvest Christian Centre (George Town)

67. Tamil Christ Harvest Church (Bukit Mertajam)

68. The Foursquare Gospel Church, Kota Permai (Bukit Mertajam)

69. Badan Pentadbir Hindu Devastanam Bidor Shree Sitti Vinayagar (Bidor)

70. Sri Balathandayuthabani Koil (Bidor)

71. The Tapah Hindu Devasthana Paripalana Sabah (Tapah)

72. Satguru Sri Jeganathar Swami Aathma Nilaiyam (Tapah)

73. Sri Maha Mariamman (Temoh)

74. Sri Anantha Nadarajar (Teluk Intan)

75. Persatuan Penganut Nyanananda Nama San Kirtana Manddi (Teluk Intan)

76. Sri Subramaniar Temple (Gerik)

77. Persatuan Penganut Arulmigu Devi Sri Muthumariamman (Kampar)

78. Arulmigu Maha Kaliyamman Alayam (Gopeng)

79. Kovil Sri Maha Mariamman Hindu Devasthana Paripalana Sabah (Gopeng)

80. Sri Siva Subramaniam Temple Kampung Kepayang (Gopeng)

81. Dewi Sri Maha Ganagavalliamman (Parit Buntar)

82. Persatuan Penganut Sri Thirobathi Amman (Bagan Serai)

83. Maha Ganapathy Aalaya Paripalana Sangam (Ipoh)

84. Pertubuhan Penganut Penganut Sri Raja Rajeseari Amman (Ipoh)

85. Arulmigu Nagammal Paripalana Sabah (Ipoh)

86. Arulmigu Visalatchi Sametha Visvanathar Sivalayam (Ipoh)

87. Om Sri Veeramuthu Maha Kaliamman Kovil (Ipoh)

88. Persatuan Penganut Dewa Kali Kg.Tersusun (Ulu Kinta)

89. Sri Ganesar Alayam (Ulu Kinta)

90. Arulmigu Samayapura Maha Mariamman Kovil (Tanjung Rambutan)

91. Hindu Devasthana Paribalana Saba (Chemor)

92. Kanthan Kallumalai Sri Maha Kaliamman Kovil (Chemor)

93. Kuil Sri Muthu Mariamman (Batu Gajah)

94. Sri Subramaniar Swami Kovil (Batu Gajah)

95. Rumah Berhala Sri Subramaniar (Tronoh)

96. Saiva Paribalana Sabai, Kuil Sri Ganesar, Kuil Thirisula Mahamariamman (Kuala Kangsar)

97. Jawatankuasa Pengurusan Kuil Sri Maha Sivalayam

98. Rumah Berhala Sri Maha Kaliamman (Taiping)

99. Maha Mariamman Temple (Taiping)

100. Sithi Vinayagar Alayam (Taiping)

101. Persatuan Penganut Sree Mahasakti Pachaiamman Ahrulmegu Kathirvel Murugan (Taiping)

102. Sri Mahaletchumy Temple (Slim River)

103. Sri Meenatchi Amman Temple (Slim River)

104. Badan Pentadbir Kuil Sri Thandayuthapani (Tanjong Malim)

105. Sri Maha Mariamman Alayam (Tanjong Malim)

106. Sri Panjamoorthy Krishnan Alayam (Tanjong Malim)

107. Arulmigu Subramaniyar Siva Temple (Kota Bharu)

108. Kulim Sri Muthumariamman (Tumpat)

109. Thiru Murugar Aalayam (Kuala Krai)

110. Sri Maha Kaliamman Alayam (Kuala Krai)

111. Sri Maha Mariamman Kuil Sabai (Kemaman)

112. Kuil Hindu Sri Maha Mariamman (Kemaman)

113. Sri Mahamariyamman (Kemaman)

114. Sri Kailasa Nathar Alayam (Kuala Terengganu)

115. Sri Marathandavar Alayam (Maran)

116. Sri Sithi Vinayagar Temple (Sandakan)

117. Thirumurugan Temple (Labuan)

118. Kuil Sri Sivan (Kota Belud)

119. Kuil Sri Sithi Vinayagar (Sungai Petani)

120. Kuil Sri Maha Mariamman (Sungai Petani)

121. Kuil Sri Subramaniya Swami Devasthanam (Sungai Petani)

122. Persatuan Penganut Sri Ruthra Veeramuthu Maha Mariamman Devasthanam (Sungai Petani)

123. Persatuan Penganut Dewa Sri Maha Mariamman (Sungai Petani)

124. Persatuan Penganut Dewa Sri Subramaniar Swami Dewasthanam (Bedong)

125. Sri Maha Kaliamman (Bedong)

126. Sri Subramaniam Alayam (Gurun)

127. Siva Dan Sri Dewi Karumariamman Devasthsna (Alor Setar)

128. Sri Maha Mariamman Devasthanam (Alor Setar)

129. Railway Sri Maha Mariamman Devasthanam (Alor Setar)

130. Sri Maha Mariamman Devasthanam (Kuala Ketil)

131. Pertubuhan Pengurusan Sri Muniswarar Alayam (Padang Serai)

132. Sri Subramaniar Devasthanam (Langkawi)

133. Sri Ugra Veerasingha Veerama Kaliamman Devasthanam (Jitra)

134. Sri Sithi Vinayagar Devasthanam (Nibong Tebal)

135. Sri Maha Mariamman (Nibong Tebal)

136. Sri Maha Mariamman Devasthanam Alma Pulau Pinang (Bukit Mertajam)

137. Sri Meenatchi Amman Devasthanam (Simpang Ampat)

138. Persatuan Sri Akni Muniswarar Temple Permatang Tinggi (Simpang Ampat)

139. Sri Muniswarar Temple (Prai)

140. Sri Sri Radha Krishna Temple (Prai)

141. Sri Bala Murugan Aalayam (Seberang Jaya)

142. Kuil Arulmigu Karumariammam (Seberang Jaya)

143. Sri Sitti Vinayagar Temple (Kepala Batas)

144. Persatuan Dewa Sri Kolavilzhiamman (Butterworth)

145. Persatuan Penganut Dewi Sree Maha Batrakaliamman (Batu Feringghi)

146. Dewi Sri Karumariamman (Tanjung Bungah)

147. Sri Maha Mariamman Temple (Tanjung Bungah)

148. Sri Veeramakaliamman Devasthanam (Gelugor)

149. Nattukottai Chettiars Thaneermalai Temple (George Town)

150. Rumah Berhala Arulmiga Kamachi Amman Devasthanam (George Town)

151. Sri Ruthra Veeramuthu Maha Mariamman Devasthanam (Air Itam)

152. Rumah Berhala Sri Veeramakaliamman (Jelutong)

153. Gurdwara Sahib Greentown (Ipoh)

154. Wadda Gurdwara Sahib (Ipoh)

155. Gurdwara Sahib (Tapah)

156. Gurdwara Sahib (Tambun)

157. Gurdwara Sahib (Bercham)

158. Gurdwara Sahib (Kangar)

159. Gurdwara Sahib (Muar)

160. Sandakan Sikh Temple (Sandakan)

161. Persatuan Penganut Dewa Zhen Shan Kok-Lau Hut (Bukit Mertajam)

162. Pertubuhan Penganut Dewa Tua Ye Pek (Bukit Mertajam)

163. Pertubuhan Penganut Tong Kang Dian Ji (Bukit Mertajam)

164. Persatuan Penganut Dewa Tai Seah Fok Chor (Bukit Mertajam)

165. Persatuan Toumu Kung (Bukit Mertajam)

166. Rumah Berhala Hock Teik Soo (Bukit Mertajam)

167. Persatuan Penganut-Penganut Goddess Of Mercy (Bukit Mertajam)

168. Persatuan Penganut Dewa Hock Teik Chew Seang Kong (Bukit Mertajam)

169. Persatuan Penganut Dewa Cheng Lean (Seberang Perai)

170. Persatuan Pendidikan Moral Seu Teck Sean Tong (Seberang Perai Utara)

171. Kuil Hock Teik Soo (George Town)

172. Soon Thye Chor Beoh (Padang Serai)

173. Per Akhlak Org Tonghua Zhen Tian Ge (Langkawi)

174. Persatuan Penganut Ajaran Chui Lean Nam Mo Kwan Yin Pu Sat (Sungai Petani)