Dengan Celcom Xpax prabayar tanpa had, anda unstoppable

By

Satu klik, satu pusingan, satu lagi puzzle. Terlalu banyak untuk ditonton dan dimainkan, yang mengekang anda hanyalah data dan masa.

Dalam dunia yang serba connected dan content di hujung jari, masa jadi sesuatu berharga.

Kebiasaannya kita melakukan 2-3 kerja serentak, dengar muzik ketika sangkut dalam trafik, tonton video sambil menunggu pesanan, atau menangkis lawan kiri dan kanan dalam LRT.

Namun semua itu terhenti dengan data limit!

Bagi 36.8 juta pelanggan jalur lebar mudah alih, unlimited data menjanjikan lebih banyak muzik, filem, dan headshot.

Celcom Xpax Truly Unlimited Prepaid

Jutaan orang percaya Celcom, operator rangkaian paling luas di Malaysia.

Celcom Xpax Truly Unlimited Prepaid yang dilancarkan baru-baru ini menganjak pengalaman dengan Internet dan panggilan TANPA HAD – tiada had kelajuan, tiada caj tambahan.

Pas Internet prabayar ini ditawarkan dengan 2 pilihan iaitu 7 hari dan 30 hari, masing-masing pada harga RM12 dan RM35, dengan panggilan tanpa had kepada semua rangkaian tempatan.

Masing-masing juga menawarkan data hotspot percuma 1GB dan 3GB.

Oh, pek migrasi juga percuma. Tambah lagi, apabila anda langgan pas ini dan berhijrah sekarang, anda berpeluang menjadi salah seorang 20 pemenang bertuah barangan runcit selama setahun.

Rangkaian Celcom dengan Celcom Xpax Truly Unlimited Prepaid membolehkan anda sentiasa chat dengan orang tersayang, strim filem dan muzik, atau main game tanpa had di mana sahaja.

Lebih banyak engagement anda boleh lakukan di dunia maya kerana dengan Celcom Xpax prabayar tanpa had, data tidak lagi menjadi isu!. (Artikel tajaan).

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi: Celcom Xpax Truly Unlimited Prepaid