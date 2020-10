Senarai penuh sekolah yang ditutup di daerah Petaling

PETALING JAYA: 298 sekolah di daerah Petaling, Selangor ditutup bermula 12 Okt sehingga 25 Okt, selepas Kementerian Kesihatan mengesahkan daerah itu zon merah, kata Kementerian Pendidikan hari ini.

Berikut senarai 44 sekolah rendah kebangsaan, 10 sekolah jenis kebangsaan Cina, 4 sekolah jenis kebangsaan Tamil, 26 sekolah menengah kebangsaan, 2 kolej tingkatan 6, 7 sekolah rendah swasta, dan 22 sekolah menengah swasta yang ditutup di Petaling Utama:

SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN

1. SK Taman Dato Harun (2)

2. SK Kelana Jaya (2)

3. SK Damansara Jaya (2)

4. SK Taman Megah

5. SK Petaling Jaya

6. SK Bukit Lanjan

7. SK Damansara Utama

8. SK Sri Damai

9. SK Taman Dato’ Harun (Satu)

10. SK Kelana Jaya (1)

11. SK Taman Sea

12. SK Damansara Jaya (1)

13. SK Taman Medan

14. SK Sri Kelana

15. SK Seksyen 7 Kota Damansara

16. SK Bandar Baru Sri Damansara

17. SK Bandar Utama Damansara

18. SK Bandar Utama Damansara 2

19. SK Seksyen 6 Kota Damansara

20. SK Bandar Baru Sri Damansara 2

21. SK Bandar Sri Damansara 3

22. SK Bandar Utama Damansara (4)

23. SK Tropicana

24. SK Bandar Sri Damansara 1

25. SK Seksyen 9 Kota Damansara

26. SK Damansara Damai 1

27. SK Lembah Subang

28. SK Seksyen 11 Kota Damansara

29. SK Damansara Damai 2

30. SK Assunta Satu

31. SK Assunta (2)

32. SK (L) Bukit Bintang (1)

33. SK (L) Bukit Bintang (2)

34. SK Kampung Tunku

35. SK La Salle Pj

36. SK Methodist Pj

37. SK (1) Petaling Jaya

38. SK (2) Petaling Jaya

39. SK Jalan Selangor (Satu)

40. SK (2) Jalan Selangor

41. SK Satu Sultan Alam Shah

42. SK (2) Sultan Alam Shah

43. SK Sri Petaling

44. SK Sungei Way

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA

1. SJK(C) Chen Moh

2. SJK(C) Damansara

3. SJK(C) Sungai Way

4. SJK(C) Sungai Buloh

5. SJK(C) Yuk Chai

6. SJK(C) Yuk Chyun

7. SJK(C) Puay Chai

8. SJK(C) Puay Chai 2

9. SJK(C) Desa Jaya 2

10. SJK(C) Chung Hwa Damansara

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL

1. SJK(T) Ldg Effingham

2. SJK(T) Rri Sungai Buloh

3. SJK(T) Vivekananda

4. SJK(T) Seaport

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

1. SMK Sri Permata

2. SMK Taman Dato’ Harun

3. SMK Damansara Jaya

4. SMK Damansara Utama

5. SMK Taman Medan

6. SMK Kelana Jaya

7. SMK Sri Utama

8. SMK Seksyen 10 Kota Damansara

9. SMK Tropicana

10. SMK Bandar Sri Damansara 2

11. SMK Bandar Utama Damansara 3

12. SMK Bandar Utama Damansara (4)

13. SMK Damansara Damai 1

14. SMK Seksyen 4 Kota Damansara

15. SMK Bandar Utama Damansara (2)

16. SMK Bandar Sri Damansara 1

17. SMK Lembah Subang

18. SMK Seksyen 8 Kota Damansara

19. SMK Assunta

20. SMK (L) Bukit Bintang

21. SMK Katholik

22. SMK La Salle Pj

23. SMK (P) Sri Aman

24. SMK Taman Sea

25. SMK Sultan Abdul Samad

26. SMK (P) Tmn Petaling

KOLEJ TINGKATAN 6

1. Kolej Tingkatan Enam Bandar Utama

2. Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya

SEKOLAH RENDAH SWASTA

1. Sekolah Seri Cahaya (Rendah)

2. Sekolah Rendah Sri Kuala Lumpur

3. Sekolah Rendah Sri Nobel

4. Sekolah Rendah Sri Kdu

5. Sekolah Beaconhouse Sri Inai (Rendah )

6. Sekolah Rendah Sri Bestari

7. Sekolah Rendah Legacy

SEKOLAH MENENGAH SWASTA

1. Sekolah Menengah Sri Cahaya

2. Sekolah Sri Kuala Lumpur (Menengah)

3. Sekolah Menengah Sri Kdu

4. Sekolah Beaconhouse Sri Inai (Menengah )

5. Sekolah Menengah Sri Bestari

6. Sekolah Menengah Sri Nobel

7. Sekolah Rendah Islam Pintar Al-Amin

8. Srii Al-Faizeen Kota Damansara

9. Srii Integrated Islamic School Kota Damansara

10. Sri At-Taqwa

11. Sri Integrasi As-Sofa

12. Seven Skies International School

13. Sekolah Rendah Islam Ihs Subang Bestari

14. Sekolah Rendah Islam Integrasi Darul Qalam

15. Sekolah Kanak-Kanak Pekak Selangor

16. Sunway International School

17. Sri KDU International School

18. Maz International School

19. British International School

20. Australian International School Malaysia

21. Sri Kuala Lumpur International School

22. Sekolah Jerman Kuala Lumpur

Berikut senarai 64 sekolah rendah kebangsaan, 13 sekolah jenis kebangsaan Cina, 12 sekolah jenis kebangsaan Tamil, 45 sekolah menengah kebangsaan, 2 kolej tingkatan 6, 1 kolej vokasional, dan 44 sekolah swasta yang ditutup di Petaling Perdana:

SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN

1. SK Taman Sri Muda

2. SK SS 19 Subang Jaya

3. SK Seksyen 24

4. SK Subang

5. SK Padang Jawa

6. SK Puchong

7. SK Serdang

8. SK Subang Jaya

9. SK Raja Muda

10. SK Seksyen Enam

11. SK Sri Subang Jaya

12. SK Sri Serdang

13. SK Seksyen 17 Shah Alam

14. SK Seksyen 19

15. SK Hicom

16. SK Seksyen 18

17. SK Seksyen 20

18. SK Seafield

19. SK Taman Universiti

20. SK Puchong Jaya

21. SK Taman Alam Megah

22. SK Taman Sri Muda 2

23. SK Perdana Jaya Ss19

24. SK TUDM Subang

25. SK Bandar Sunway

26. SK Puchong Perdana

27. SK Seri Selangor

28. SK Bandar Anggerik

29. SK Bukit Kuchai

30. SK Taman Tun Dr Ismail Jaya

31. SK Alam Megah Dua

32. SK Seafield 3

33. SK Pendidikan Khas Selangor

34. SK Seksyen 9 Shah Alam

35. SK USJ 2

36. SK Puchong Utama

37. SK USJ 20

38. SK Puchong Utama 2

39. SK Seksyen 1 Bandar Kinrara

40. SK Seksyen 13

41. SK Puchong Indah

42. SK Pusat Bandar Puchong (1)

43. SK Alam Megah (3)

44. SK Seksyen 2 Bandar Kinrara

45. SK Bukit Jelutong

46. SK Dato’ Onn Jaafar

47. SK Seksyen 27(1)

48. SK Subang Bestari

49. SK Pusat Bandar Puchong 2

50. SK Seksyen 7

51. SK Seksyen 27 (2)

52. SK Puchong Jaya 2

53. SK Taman Bukit Subang

54. SK Puchong Utama 3

55. SK Taman Sungai Besi Indah

56. SK Kampung Lindungan

57. SK Jalan U3

58. SK Setia Alam

59. SK Taman Desaminium

60. SK Saujana Puchong

61. SK Subang Bestari Dua

62. SK Puncak Perdana

63. SK Putra Heights 2

64. SK Shah Alam

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA

1. SJK(C) Kung Man

2. SJK(C) Han Ming

3. SJK(C) Serdang Baru (1)

4. SJK(C) Serdang Baru (2)

5. SJK(C) Subang

6. SJK(C) Yak Chee

7. SJK(C) Lick Hung

8. SJK(C) Tun Tan Cheng Lock

9. SJK(C) Chee Wen

10. SJK(C) Shin Cheng (Harcroft)

11. SJK(C) Tun Tan Siew Sin

12. SJK(C) Kheng Chee

13. SJK(C) Bukit Serdang Seri Kembangan

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL

1. SJK(T) Castlefield

2. SJK(T) F E S Serdang

3. SJK(T) Puchong

4. SJK(T) Ldg Kinrara

5. SJK(T) Hicom

6. SJK(T) Ladang Ebor

7. SJK(T) Ldg Glenmarie

8. SJK(T) Ladang Midlands

9. SJK(T) Ldg Rasak

10. SJK(T) Sg Renggam

11. SJK(T) Ldg Seafield

12. SJK(T) Tun Sambanthan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

1. SMK Puchong

2. SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

3. SMK Subang Jaya

4. SMK Seri Serdang

5. SMK Seksyen 16

6. SM Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam

7. SMK Subang Utama

8. SMK Seksyen Sebelas

9. SMK Seksyen 18

10. SMK Seafield

11. SMK Seksyen 19

12. SMK Alam Megah

13. SMK Taman Sri Muda

14. SMK SS 17

15. SMK Bandar Sunway

16. SMK Seri Indah

17. SMK Puchong Perdana

18. SMK Seksyen 9

19. SMK Subang

20. SMK USJ 4

21. SMK USJ 13

22. SMK USJ 8

23. SMK USJ 12

24. SMK Puchong Utama (1)

25. SMK TTDI Jaya

26. SMK Seksyen 1 Bandar Kinrara

27. SMK USJ 23

28. SMK Seksyen 3 Bandar Kinrara

29. SMK Seksyen 4 Bandar Kinrara

30. SMK Seksyen 7

31. SMK Pusat Bandar Puchong 1

32. SMK Bukit Jelutong

33. SMK Alam Megah 2

34. SMK Seksyen 24 (2)

35. SMK Bandar Puchong Jaya (A)

36. SMK Bandar Puchong Jaya (B)

37. SMK Seksyen 27

38. SMK Subang Bestari

39. SMK Puchong Permai

40. SMK Taman Desaminium

41. SMK Setia Alam

42. SMK Shah Alam

43. SMK Bandar Puncak Jalil

44. SMK Seri Kembangan

45. SAMT Tengku Ampuan Jemaah

KOLEJ TINGKATAN 6

1. Kolej Tingkatan Enam Shah Alam

2. Kolej Tingkatan Enam Puchong

KOLEJ VOKASIONAL

1. Kolej Vokasional Shah Alam

SEKOLAH SWASTA

1. Asia Pasific International School

2. At-Tamimi International School, Subang Jaya

3. Australian International School Malaysian

4. Axcel International School, Puchong

5. Campus Rangers International School

6. Dwi Emas International School

7. Eagles Grammar International School

8. Fairview International School

9. Gems International School, Subang Jaya

10. Help International School

11. Idrissi International School

12. Inspiros Internatonal School

13. Kingsgate International School

14. Kingsley International School

15. Maz International School Shah Alam

16. Mitstem International School

17. Oakbridge International School

18. Peninsula International School Australia

19. Pine Hills International School

20. Real International School Shah Alam

21. Regent International School Puchong

22. Sri Kuala Lumpur International School

23. Taylor’s International School, Puchong

24. Tenby International School, Setia Eco Park, Shah Alam

25. The Alice Smith School

26. UCSI International School

27. Saint International School

28. Darul Hikmah Iraqi School

29. The Japanese School Of Kuala Lumpur

30. Sekolah Rendah Bestari Asia Pacific

31. Sekolah Rendah Seri Cahaya

32. Sekolah Rendah Sri Tenby,Setia Ecopark Shah Alam

33. Sekolah Rendah Sri Ucsi Subang Jaya

34. Sekolah Rendah Tinta

35. Sekolah Menengah Bestari Asia Pacific

36. Sekolah Menengah Seri Cahaya

37. Sekolah Menengah Sri Tenby Setia Ecopark, Shah Alam

38. Sekolah Menengah Sri Ucsi

39. Sekolah Rendah Integrasi Al Fateh

40. Sekolah Rendah Islam Darul Ehsan

41. Sekolah Menengah Islam At-Tamimi, Subang Jaya

42. Maahad Sains Al-Quran Al-Amin, Bandar Sunway

43. Sekolah Menengah Bina Insan

44. Sekolah Menengah Islam Darul Ehsan

(Sumber: Kementerian Pendidikan)