2 bekas Ahli Parlimen Bersatu hadir kempen PH Petagas

PUTATAN : Suhaili Abdul Rahman dan Azizi Abu Naim, dua Ahli Parlimen yang sebelum ini bersama Bersatu dan kini menyokong kerajaan perpaduan, tampil dalam satu ceramah Pakatan Harapan (PH) di sini hari ini.

Mereka secara terbuka mengisytiharkan sokongan kepada kerjasama politik membabitkan Gabungan Rakyat Sabah (GRS)-PH pada PRN Sabah, Sabtu ini.

Suhaili yang juga Ahli Parlimen Labuan berkata beliau gembira dengan kehadiran orang ramai yang ramai serta sokongan terbuka Anwar kepada Pengerusi GRS Hajiji Noor.

“Saya rasa program hari ini berjaya. Ramai yang hadir. Paling menarik ialah ucapan Anwar, apabila beliau kata beliau ke Sulaman untuk menyokong Hajiji, menunjukkan keyakinan beliau untuk bekerjasama dengannya,” katanya kepada FMT.

Sebagai Ahli Parlimen Bebas yang menyokong kerajaan, Suhaili berkata pendiriannya jelas dan tidak berbelah bahagi.

“Secara peribadi, saya penyokong kuat Anwar dan Hajiji. Saya datang ke Sabah untuk memberi sokongan penuh kepada calon PH dan GRS – hanya dua ini sahaja.”

Apabila ditanya sama ada Ahli Parlimen Bersatu lain yang menyokong Anwar akan turut serta dalam kempen di Sabah, Suhaili berkata sidang Parlimen kini mengehadkan pergerakan mereka.

“Mereka sepatutnya turut serta dalam kempen, tetapi Parlimen masih bersidang. Jadi kami berbincang dan bersetuju sebahagian tinggal dan sebahagian lagi datang,” katanya.

Beliau juga mengkritik naratif pembangkang negeri yang menggunakan slogan ‘Selamatkan Sabah’ dan ‘Selamatkan Malaysia’.

“Saya nak tanya – selamatkan apa? Sabah dan Malaysia sudah pun selamat di bawah Anwar dan Hajiji. Apa yang sebenarnya kita mahu ialah selamatkan Malaysia daripada pemimpin yang hanya bermimpi mahu jadi perdana menteri atau ketua menteri,” katanya.

Sementara itu, Azizi, seorang lagi bekas pemimpin Bersatu yang menyokong kerajaan perpaduan, mengesahkan beliau telah berada di Sabah sejak hari Anwar mengumumkan calon-calon PH.

“Kami akan menyokong calon yang diketengahkan oleh Anwar,” kata Ahli Parlimen Gua Musang itu.

Suhaili dan Azizi antara enam Ahli Parlimen Bersatu yang menyokong kerajaan perpaduan dengan alasan bagi mendapatkan peruntukan pembangunan dan menjamin kestabilan di kawasan masing-masing.

Empat lagi Dr Zulkafperi Hanapi (Tanjong Karang), Syed Abu Hussin Hafiz Syed Abdul Fasal (Bukit Gantang), Zahari Kechik (Jeli) dan Iskandar Dzulkarnain Abdul Khalid (Kuala Kangsar).