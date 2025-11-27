Calon PH Petagas ada ‘akses terus’ jika menang’, kata Anwar

Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama calon Pakatan Harapan, Awang Husaini Sahari, ketika singgah berkempen di Petagas.

PUTATAN : Calon Pakatan Harapan (PH) bagi kerusi Petagas, Awang Husaini Sahari, akan mempunyai akses terus dengan perdana menteri sekiranya beliau menang, kata Anwar Ibrahim kepada pengundi kawasan itu hari ini.

Anwar menegaskan wakil rakyat yang sehaluan dengan kerajaan Persekutuan akan memudahkan dan mempercepatkan penyelesaian masalah di kawasan setempat.

Menurutnya, penduduk Petagas akan mendapat manfaat daripada kerjasama lebih rapat antara Putrajaya dan Sabah jika mereka memilih Awang Husaini sebagai wakil rakyat pada PRN Sabtu ini.

“Jika Awang Husaini menang di Petagas, dia boleh berhubung terus dengan saya. Yang lain kena tunggu,” katanya pada kempen di Petagas.

Anwar juga mengingatkan pengundi calon bebas akan berdepan kesukaran untuk mendapatkan bantuan bagi menyelesaikan masalah kawasan mereka.

“Kalau calon bebas menang, dia mahu hubungi siapa? Ini masalah rakyat – siapa yang akan bantu?” katanya.

Dalam pertandingan melibatkan 10 penjuru di Petagas, Awang Husaini berdepan dengan abangnya sendiri, Awang Ahmad Sah Sahari, yang mempertahankan kerusi itu sebagai calon bebas selepas tidak dicalonkan Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

Awang Ahmad sebelum ini memenangi kerusi itu atas tiket Warisan pada 2020 dengan majoriti tipis 261 undi dalam pertandingan enam penjuru.

Beliau kemudiannya menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah.