Leiking harap Pairin bersama Warisan selamatkan Sabah

Darell Leiking bersama penyokong Warisan pada siri kempen di DUN Karambunai, malam tadi.

SEPANGGAR : Timbalan Presiden Warisan Darell Leiking berharap bekas ketua menteri Sabah Joseph Pairin Kitingan menyokong perjuangan parti terbabit selepas mendakwa negeri itu ‘sedang sakit’.

Leiking berpendapat perjuangan parti itu yang membawa slogan ‘Selamatkan Sabah’ pada PRN kali ini bersesuaian dengan aspirasi bekas presiden Parti Bersatu Sabah (PBS).

“Jika beliau percaya bahawa keadaan tidak sihat ini benar, saya percaya beliau pun mungkin mahu menyelamatkan Sabah bersama dengan kami.

“Sebab beliau tahu ada kesakitan pada Sabah Beliau yang cakap bukan saya yang cakap. Kami sudah lama tahu,” katanya ditemui selepas kempen Warisan di DUN Karambunai, malam tadi.

Bercakap pada sidang meja bulat disiarkan NorthBorneoTV dan Sabah Way Forward, minggu lalu, Pairin menyentuh aspek pengaruh persekutuan dan hala tuju yang diambil oleh PBS di bawah kepimpinan yang terkini.

Pengasas PBS itu mendakwa Sabah sedang sakit, merujuk isu dakwaan ketegangan hubungan di antara persekutuan dan negeri selain pembangunan terbantut.

Sementara itu, Leiking berkata Warisan masih menaruh harapan dapat menubuhkan kerajaan Sabah tanpa disertai parti lain selepas PRN Sabtu ini di sebalik ramai menjangkakan keputusan DUN tergantung.

Menurutnya, perkara itu adalah aspirasi di Sabah yang pernah melalui pemerintahan parti tunggal serta melihat kejatuhan kerajaan yang menggabungkan beberapa parti.

“Masih ada harapan kita boleh jadi kerajaan tunggal,” katanya yang tidak menolak kemungkinan kerjasama dengan parti tempatan.

“Kita mula dahulu dengan semua parti-parti berasaskan tempatan.”

Warisan satu-satunya parti yang bertanding di semua 73 kerusi.

Ahad lalu, Presidennya Shafie Apdal berkata partinya itu sedang mencari mandat cukup untuk mentadbir sendiri, malah berharap mempunyai majoriti dua pertiga.

Parti yang menang majoriti mudah 37 kerusi DUN akan mendapat mandat membentuk pentadbiran Sabah.