PN dapatkan pandangan PAS tentang sokong Hajiji atau jadi pembangkang

Pandangan PAS akan menjadi perkara penting dalam pertimbangan PN tentang hala tuju gabungan itu di Sabah. (Gambar Bernama)

SHAH ALAM : Perikatan Nasional perlu dapatkan pandangan PAS sebelum menentukan untuk menyokong pentadbiran Hajiji Noor di Sabah atau menjadi pembangkang.

Pengerusi Muhyiddin Yassin menjelaskan perbincangan itu perlu dibuat memandangkan PN menang satu kerusi menerusi calon PAS.

Beliau berkata demikian apabila ditanya pemberita sama ada PN akan sokong pentadbiran Hajiji selepas PN menang satu kerusi di Sabah.

“Kena tanya wakil PAS bagaimana hala tuju ini. Bukan hak saya nak maklum nak sertai atau tidak,” katanya pada sidang media selepas menghadiri konvensyen Urimai di Ideal Convention Centre.

Pertandingan 11 penjuru di Karambunai menyaksikan Aliakbar Gulasan yang bertanding atas tiket PN meraih 7,054 undi, mengatasi Warisan (6,689), Gabungan Rakyat Sabah (4,818), dan Barisan Nasional (4,475), lalu menang dengan majoriti 365 undi.

Kemenangan ini disifatkan sebagai bersejarah bagi PAS. Aliakbar, yang juga naib pengerusi PN Sabah, pada penggal lalu, mencipta sejarah apabila menjadi wakil PAS pertama selaku Adun dilantik kerajaan negeri.

Seorang lagi calon PN, Ronald Kiandee dari Bersatu yang juga pengerusi PN Sabah, tewas di Sugut.

Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dilapor berkata sentimen parti tempatan tidak memberi pengaruh besar terhadap pola pengundian keseluruhan, susulan kemenangan Aliakbar.