Adakah Zahid ada hak mutlak tentu arah tuju Umno, soal Akmal

Ketua Pemuda Umno Dr Akmal Saleh berkata anggota parti itu tidak menyertai Umno hanya untuk menjadi ‘yes-boss’. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Ketua Pemuda Umno Dr Akmal Saleh mempersoalkan sama ada Presiden parti Zahid Hamidi mempunyai hak mutlak untuk menentukan hala tuju Umno, susulan kenyataan anaknya yang menyatakan bahawa tiada sayap parti boleh berbuat demikian.

Dalam satu hantaran di media sosial, Akmal membalas kenyataan Nurulhidayah Zahid yang berkata bahawa kata dua yang dikeluarkan oleh sayap Pemuda mempunyai implikasi serius.

“Adakah menyuarakan pendapat juga merupakan hak mutlak presiden parti?” katanya, sambil menambah bahawa ahli Umno tidak menyertai politik untuk menjadi ‘yes-boss’.

“Saya dan ramai yang menyertai Umno bukan untuk ikut telunjuk semata-mata,” kata Akmal.

Pada 28 Dis, Akmal berkata sayap itu akan mengadakan satu konvensyen khas bagi membincangkan sama ada parti itu perlu kekal dalam kerajaan perpaduan susulan kontroversi yang tercetus akibat kenyataan Ahli Parlimen DAP Yeo Bee Yin berhubung keputusan permohonan tahanan rumah Najib Razak.

Konvensyen bertajuk ‘Hala tuju Umno: Kekal atau keluar daripada kerajaan perpaduan’ itu akan diadakan pada 3 Jan.

Perkara itu mendorong Nurulhidayah memberi amaran bahawa naratif sedemikian memberi gambaran Umno sebagai berpecah-belah dan bersifat emosional.

Pada 22 Dis, Yeo menulis di Facebook bahawa terdapat ‘satu lagi sebab untuk diraikan pada penghujung tahun ini’ selepas Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk menjalani baki hukuman penjaranya dalam kes SRC International di bawah tahanan rumah.

Kenyataan setiausaha publisiti DAP itu menimbulkan kemarahan pemimpin Umno, dengan Setiausaha Agungnya Asyraf Wajdi Dusuki mencadangkan bahawa mungkin sudah tiba masanya Umno menilai semula kerjasamanya dengan pihak yang tidak menghargai sumbangan parti tersebut.