Kenderaan autonomi tingkat produktiviti, kecekapan operasi Pos Malaysia

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil melancarkan kenderaan autonomi Pos Malaysia di Pusat Mel Nasional, Shah Alam. (Gambar Bernama)

SHAH ALAM : Kenderaan autonomi Pos Malaysia dijangka dapat meningkatkan produktiviti serta kecekapan pengendalian bahan pos, khususnya dalam operasi dalaman fasiliti sebelum diperluaskan ke peringkat seterusnya.

Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil, berkata inisiatif itu adalah langkah progresif ke arah memodenkan operasi perkhidmatan pos negara, selari perkembangan pesat teknologi semasa.

“Projek ini adalah yang pertama seumpamanya dalam sektor perkhidmatan pos di Malaysia, sekali gus membuka ruang kepada penerokaan penggunaan kenderaan autonomi secara lebih meluas pada masa hadapan.

“Kita mengakui perkhidmatan penghantaran surat kini berdepan cabaran besar kerana dianggap sebagai perkhidmatan legasi, namun peralihan kepada model perniagaan yang lebih mampan perlu dibantu bagi memastikan kelangsungannya,” katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan kenderaan autonomi Pos Malaysia dan menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman (MoU) antara Pos Malaysia dan syarikat ALS Malaysia, bagi pelaksanaan projek perintis atau proof of concept (POC) di fasiliti Pusat Mel Nasional.

Menjelaskan lanjut, Fahmi berkata inisiatif itu bukan melibatkan Pos Malaysia semata-mata, sebaliknya merangkumi kerjasama rentas kementerian dan agensi termasuk Kementerian Komunikasi, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (Mosti), Mimos, Digital Nasional Berhad serta rakan strategik lain.

Mengenai tempoh pelaksanaan POC, beliau berkata ujian kenderaan autonomi akan dijalankan di dalam fasiliti Pusat Mel Nasional selama tiga hingga enam bulan sementara menunggu kelulusan penuh Kementerian Pengangkutan.

Menurutnya, penggunaan kenderaan autonomi pada peringkat awal akan tertumpu kepada laluan pertengahan, seperti dari pusat mel ke pejabat pos utama, dan bukan bagi penghantaran terus ke rumah.

Fahmi berkata, kejayaan projek itu turut bergantung kepada kesediaan prasarana digital, termasuk liputan 5G yang stabil, sejajar perancangan kerajaan membangunkan Dasar Infrastruktur Digital Negara bagi menyokong penggunaan teknologi masa hadapan secara selamat dan berkesan.

Dalam pada itu, beliau memberi jaminan pelaksanaan teknologi baharu ini tidak akan menyebabkan pembuangan pekerja, sebaliknya menegaskan pendirian tegas kerajaan agar kebajikan tenaga kerja terus dipelihara.

“Penggunaan teknologi mesti seiring dengan usaha mengekalkan pekerjaan, termasuk melalui latihan semula dan peningkatan kemahiran supaya pekerja dapat melaksanakan tugasan yang lebih kompleks,” katanya.

Fahmi turut mengingatkan semua sektor tidak menjadikan teknologi seperti kecerdasan buatan dan automasi sebagai alasan untuk melakukan pembuangan pekerja secara besar-besaran.

Menyentuh sokongan kerajaan, Fahmi berkata Kementerian Komunikasi memperuntukkan dana RM50 juta bagi membantu Pos Malaysia melaksanakan tanggungjawab Universal Service Obligation (USO), khususnya dalam penghantaran surat ke seluruh negara.

Katanya, dana itu akan disalurkan sementara menunggu penubuhan Tabung Perkhidmatan Pos atau Postal Services Fund yang dijangka beroperasi pada suku ketiga tahun ini bawah seliaan kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia.