Pecat pekerja tak sah, mahkamah arah kontraktor ECRL bayar RM152,000

Wong Si Jing dianugerah pampasan RM152,000 selepas Mahkamah Perusahaan memutuskan China Communications Construction Company (ECRL) Sdn Bhd memecatnya secara salah. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Seorang bekas kakitangan China Communications Construction Company (ECRL) Sdn Bhd dianugerahkan pampasan RM152,000 selepas Mahkamah Perusahaan memutuskan pemecatannya tidak sah.

Wong Si Jing bertindak mengheret kontraktor utama Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) itu ke mahkamah susulan pemecatannya lebih dua tahun lalu, kononnya dibuat atas alasan jawatannya membawa kepada lebihan.

Wong dilantik pada Julai 2022 sebagai pengurus kontrak, dengan tempoh perkhidmatannya dijangka berterusan sehingga projek berkenaan siap tahun ini.

Namun, pada Jun 2023, beliau dimaklumkan pihak syarikat tidak akan menyambung kontraknya yang menurut syarikat itu, bakal tamat pada 2 Ogos tahun sama. Syarikat berkenaan menyatakan keputusan tidak memperbaharui kontrak itu adalah disebabkan oleh ‘peralihan dalam keutamaan projek’.

“Justeru, kami menjangkakan keperluan berkurangan bagi set kemahiran dan pengalaman khusus anda,” menurut surat penamatan itu.

Bagaimanapun, Wong menafikan kontrak tersebut akan tamat pada Ogos, selain berhujah tindakan yang didakwa sebagai ‘penamatan kontrak’ itu sebenarnya pemecatan tanpa sebab atau alasan adil.

Wanita berkenaan berhujah peranannya adalah ‘sangat diperlukan’ dan tidak boleh dianggap sebagai lebihan.

Wong juga percaya peranannya akan diambil alih oleh seorang warganegara China, yang kemudiannya disahkan saksi syarikat, bahawa seorang jurukur bahan, yang memegang peranan terbabit selepas pemergian Wong.

Jurukur bahan itu merupakan pekerja bawahan Wong dan juga seorang warganegara China.

Memutuskan keputusan berpihak kepada Wong, Pengerusi Mahkamah Perusahaan Andersen Ong mendapati peranan beliau bukan lebihan pada masa pemecatannya, sambil menyimpulkan tindakan pemberhentian tersebut ‘bukan berniat baik mahupun selaras prinsip undang-undang industri’.

“Tanpa adanya sebarang alasan sah atau meyakinkan, kesimpulan yang tidak dapat disangkal lagi dilihat menyokong dakwaan (Wong) bahawa beliau diganti oleh jurukur bahan tersebut kerana syarikat itu, yang dimiliki sepenuhnya entiti dari China, berniat dan lebih memihak kepada warganegara China untuk mengisi jawatannya.”

Wong diwakili Louis Liaw, manakala Lai Zhi Ru dan Choo Dee Wei bertindak bagi pihak syarikat.