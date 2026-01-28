PN akan mansuh jawatan pengerusi

Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan pengerusi PN berkuat kuasa 1 Jan lalu.

PETALING JAYA : Perikatan Nasional (PN) akan memansuhkan jawatan pengerusi sebagai sebahagian penstrukturan semula gabungan pembangkang itu, kata Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin.

Muhyiddin dalam sepucuk surat menjelaskan penstrukturan baharu itu akan menyaksikan Bersatu mengetuai majlis presiden, manakala jawatankuasa eksekutif diterajui PAS.

Beliau yang melepaskan jawatan pengerusi PN berkuat kuasa 1 Jan lalu berkata, majlis presiden akan menjadi badan tertinggi membuat keputusan berkaitan dasar gabungan itu, manakala jawatankuasa eksekutif mengendalikan aspek pentadbiran.

“Kewujudan dua majlis ini penting untuk memastikan PN mengekalkan imej sederhana selaras masyarakat majmuk Malaysia.

“Dengan penstrukturan ini, peranan pengerusi PN dimansuhkan dan isu pelantikan pengerusi PN tidak lagi timbul,” katanya dalam surat itu.

