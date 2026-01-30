Yayasan Sultan Abdullah, Citaglobal sumbang RM400,000 untuk mangsa bencana Aceh

Yayasan Sultan Abdullah dan Citaglobal Berhad menyampaikan sumbangan kepada Gabenor Aceh, Muzakir Manaf (tiga kanan) dalam satu pertemuan hari ini.

PETALING JAYA : Yayasan Sultan Abdullah (Yasa) dan Citaglobal Berhad (Citaglobal) menyalurkan sumbangan RM400,000 bagi menyokong bantuan kemanusiaan di Acheh, Indonesia yang terjejas akibat bencana banjir yang melanda wilayah itu.

Sumbangan itu merangkumi RM340,000 yang disalurkan kepada pemerintah Aceh manakala RM60,000 diperuntukkan khusus bagi pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan secara langsung kepada penduduk terjejas, kata Yasa dan Citaglobal dalam satu kenyataan bersama, lapor Berita Harian.

Yasa dan Citaglobal berkata misi bantuan kemanusiaan itu dilaksanakan antara 9 hingga 14 Jan lalu dengan kerjasama rakan pelaksana Pertubuhan Kebajikan FL (Childrity) dari Malaysia dan Global Humanity Network (GHN) dari Indonesia.

Katanya, fokus utama misi adalah pengagihan bantuan asas seperti bekalan makanan, air bersih, kit kebersihan, set pembersihan, keperluan harian serta kit sokongan kanak-kanak di samping penyelarasan logistik dan kerjasama rapat bersama pihak berkuasa tempatan.

“Inisiatif ini mencerminkan iltizam berterusan serta keprihatinan mendalam baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah terhadap kesejahteraan rakyat di negara-negara serantau yang ditimpa musibah, di samping menzahirkan nilai kemanusiaan, empati dan tanggungjawab bersama dalam menghadapi krisis bencana di rantau Asean,” kata kenyataan itu.

Sebagai sebahagian usaha menyampaikan mesej solidariti diraja serta memperkukuh hubungan kemanusiaan serantau, satu sesi pertemuan rasmi bersama Gabenor Aceh, Muzakir Manaf, diadakan bagi menyampaikan sumbangan serta titah peribadi baginda kepada rakyat Aceh.

Yasa diwakili Pengurus Besarnya, Mohd Fakhrul Islam Ju, hali, manakala Citaglobal diwakili Pengerusi Eksekutif dan Presiden, Mohamad Norza Zakaria.

Turut hadir, Penasihat Yasa, Ahmad Fadil Shamsuddin.