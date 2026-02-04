Campur tangan insurans dalam rawatan pesakit bercanggah akta

Menteri Kesihatan Dzulkefly Ahmad kata terdapat kebimbangan kebimbangan berhubung campur tangan pengendali insurans, takaful dan pentadbir pihak ketiga dalam pengurusan rawatan.

KUALA LUMPUR : Kementerian Kesihatan (KKM) menegaskan sebarang tindakan yang boleh menggugat kebebasan pengamal perubatan dalam melaksanakan tanggungjawab merawat pesakit boleh ditafsirkan sebagai tidak konsisten dengan peruntukan undang-undang.

Menteri Dzulkefly Ahmad berkata perkara itu dipandang serius susulan kebimbangan berhubung campur tangan pengendali insurans, takaful dan pentadbir pihak ketiga (TPA) dalam pengurusan rawatan yang berpotensi mempengaruhi keputusan klinikal doktor di hospital swasta.

Beliau berkata sebarang bentuk campur tangan sedemikian bercanggah dengan peruntukan bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Akta 586) yang menjamin tanggungjawab profesional pengamal perubatan dalam memberikan rawatan kepada pesakit.

“KKM memainkan peranan aktif menerusi Jawatankuasa Mekanisme Aduan Kesihatan (GMC), sebuah platform melibatkan pelbagai pemegang taruh termasuk Bank Negara, Persatuan Perubatan Malaysia dan Persatuan Hospital Swasta Malaysia, wakil syarikat insurans, pengendali takaful dan TPA bagi membincangkan serta mencari penyelesaian terhadap isu yang dibangkitkan.

“Ia sebuah jawatankuasa untuk membincangkan serta mencari penyelesaian tuntas bagi usaha-usaha yang dibangkitkan bersama pemegang taruh,” katanya pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat.

Dzulkefly menjawab soalan Rodziah Ismail (PH-Ampang) mengenai status terkini pelaksanaan Kumpulan Berkaitan Diagnosis (DRG) dalam industri kesihatan swasta serta langkah kawal selia dan pemantauan bagi memastikan pengendali insurans dan takaful tidak campur tangan dalam keputusan perubatan pakar dan doktor, selain mengekang tuntutan melampau oleh hospital swasta.

Mengulas perkembangan DRG, beliau berkata 80 daripada 104 hospital swasta berdaftar menyertai latihan menerusi 23 sesi anjuran KKM melalui ProtectHealth Corporation dan ketika ini pelaksanaannya masih di peringkat pengumpulan data klinikal serta kewangan bagi membangunkan algoritma sistem tersebut.

Walaupun tiada peruntukan khusus mengenai DRG dalam Akta 586, pengumpulan data ketika ini dilaksanakan melalui surat pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan hasil sesi libat urus dengan pemegang taruh industri, kata Dzulkefly.

“Dapatan analisis ini kelak akan menentukan hala tuju pelaksanaan termasuk kemungkinan penggubalan perundangan baharu berkaitan transformasi pembiayaan kesihatan,” katanya.

Menjawab soalan tambahan Dr Ahmad Yunus Hairi (PN-Kuala Langat) mengenai kebimbangan hospital swasta hanya memilih kes mudah, beliau menjelaskan struktur pembayaran DRG mengambil kira tahap keterukan penyakit serta komplikasi pesakit, dengan prosedur lebih kompleks menerima bayaran lebih tinggi sekali gus memberi insentif kepada hospital untuk mengendalikan kes sukar.

DRG ialah sistem pengelasan kes hospital yang mengelompokkan pesakit berdasarkan diagnosis, prosedur rawatan serta tahap keterukan penyakit bagi membolehkan penyeragaman kos dan kaedah pembayaran rawatan.