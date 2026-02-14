Serbu ‘klinik’ haram Bangladesh, KKM rampas ubat bernilai lebih RM56,000

Antara ubat-ubatan ‘haram’ yang dijual di sebuah premis berfungsi sebagai klinik untuk warga Bangladesh di sekitar Jalan Tun Tan Siew Sin, Kuala Lumpur. (Gambar Jabatan Imigresen Malaysia)

PETALING JAYA : Kementerian Kesihatan (KKM) merampas lebih 300 jenis ubat-ubatan bernilai ⁠RM56,600 dalam serbuan sindiket ‘klinik’ haram yang didalangi warga Bangladesh di Kuala Lumpur semalam.

Serbuan operasi khas KKM di premis terletak di sekitar Jalan Tun Tan Siew Sin itu diketuai Pasukan Taktikal Khas Bahagian Perisikan dan Operasi Khas, Jabatan Imigresen Malaysia, Putrajaya.

Ketua Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya Shafilliza Samsuri berkata, antara kesalahan dikesan termasuk memiliki dan menjual ubat-ubatan tidak berdaftar dengan KKM serta memiliki ubat-ubatan mengandungi racun untuk tujuan jualan.

Katanya, sembilan kertas siasatan dibuka di bawah Akta Jualan Dadah 1952 serta Akta Racun 1952.

“Siasatan awal mendapati sindiket telah lama beroperasi, malah tindakan pendakwaan juga pernah dijalankan beberapa kali sebelum ini,” katanya, lapor Sinar Harian.

Beliau menambah, tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan hanya produk kesihatan yang sah dan selamat berada dalam pasaran.

Terdahulu dilaporkan antara ubat-ubatan yang dijual termasuk ubat stres dan tahan sakit, antibiotik, kencing manis, panadol, darah tinggi, kolesterol serta gastrik.

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Imigresen Lokman Effendi Ramli berkata, 18 lelaki terdiri 17 Bangladesh dan seorang Myanmar ditahan dalam serbuan di sembilan premis yang dipercayai menyasarkan pelanggan dalam kalangan warga asing, khususnya Bangladesh.

Difahamkan warga asing itu berperanan sebagai ‘doktor’, penjaga premis, selain pelanggan, menurut Lokman.

‘Klinik’ haram tersebut berselindung di sebalik kegiatan menjual barangan harian di bahagian hadapan.

Dipercayai kebanyakan ubat itu, yang antaranya memerlukan preskripsi doktor pakar, dibawa masuk warga Bangladesh yang datang sebagai pelancong sebelum dihantar ke premis terbabit.