The 36 areas in Klang under CMCO

PETALING JAYA: The Menteri Besar’s Office has released the list of areas in Klang that will come under the conditional movement control order (CMCO) from midnight.

The affected areas are:

Bandar Bukit Tinggi Kampung Bukit Naga Kampung Kuantan Bandar Puteri Taman Sri Andalas Taman Suria Bandar Klang Ken Jimbaran Taman Andalas Permai Taman Seri Lembayung Kampung Delek Kiri Kampung Sungai Udang Taman Bayu Perdana Taman Sentosa Jalan Dato Dagang Jalan Haji Tarmizi Jalan Kebun Jalan Muhibbah Kampung Johan Setia Kampung Perigi Nenas Kampung Serdang Kampung Sungai Kandis Lorong Sungai Udang Mutiara Bukit Raja Pangasapuri Bukit Kuda Pangsapuri Palm Garden Taman Desa Meru Taman Gembira Taman Kim Batu Belah Taman Klang Perdana Taman Klang Utama Taman Pendamara Indah Taman Sejati Taman Setia Taman Sri Muda Taman Tenaga Bakti

Earlier today, Senior Minister for Security Ismail Sabri Yaakob clarified that the implementation of the CMCO in Klang will not apply to the entire district.

Klang has become a red-zone district after it recorded more than 40 active cases. Restrictions on movement as well as business, social and sporting activities will be enforced during the CMCO.

