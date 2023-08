PN will continue to govern Kelantan, Terengganu and Kedah, while PH-BN will form the Selangor, Penang and Negeri Sembilan state governments.

PETALING JAYA: The Election Commission has released the official results for all 245 state seats contested in the six state elections today.

Perikatan Nasional remains in power in Kedah, Kelantan and Terengganu while Pakatan Harapan and Barisan Nasional will form the state governments in Penang, Selangor, and Negeri Sembilan.

Here is the full list of winners in the legislative assembly elections held on Aug 12 in the six states.

KEDAH

N01 Ayer Hangat

Shamsilah Siru (PN) N02 Kuah

Amar Pared Mahamud (PN) N03 Kota Siputeh

Ashraf Mustaqim Badrul Munir (PN) N04 Ayer Hitam

Azhar Ibrahim (PN) N05 Bukit Kayu Hitam

Halimaton Shaadiah Saad (PN) N06 Jitra

Haim Hilman Abdullah (PN) N07 Kuala Nerang

Yusoff Zakaria (PN) N08 Pedu

Radzi Amin (PN) N09 Bukit Lada

Salim Mahmood (PN) N10 Bukit Pinang

Romani Wan Salin (PN) N11 Derga

Amri Wahab (PN) N12 Suka Menanti

Dzowahir Ab Ghani (PN) N13 Kota Darul Aman

Teh Swee Leong (PH) N14 Alor Mengkudu

Radhi Mat Din (PN) N15 Anak Bukit

Rashidi Razak (PN) N16 Kubang Rotan

Salleh Saidin (PN) N17 Pengkalan Kundor

Mardhiyyah Johari (PN) N18 Tokai

Dr Hayati Othman (PN) N19 Sungai Tiang

Abdul Razak Khamis (PN) N20 Sungai Limau

Azam Abd Samat (PN) N21 Guar Chempedak

Abdul Ghafar Saad (PN) N22 Gurun

Baddrol Bakhtiar (PN) N23 Belantek

Ahmad Sulaiman (PN) N24 Jeneri

Sanusi Nor (PN) N25 Bukit Selambau

Azizan Hamzah (PN) N26 Tanjong Dawai

Hanif Ghazali (PN) N27 Pantai Merdeka

Shahrir Long (PN) N28 Bakar Arang

Loh Wee Chai (PH) N29 Sidam

Bau Wong Bau Ek (PH) N30 Bayu

Taufik Yaacob (PN) N31 Kupang

Najmi Ahmad (PN) N32 Kuala Ketil

Mansor Zakaria (PN) N33 Merbau Pulas

Siti Ashah Ghazali (PN) N34 Lunas

Anuar Ramli (PN) N35 Kulim

Wong Chia Zhen (PN) N36 Bandar Baharu

Suffian Yusoff (PN)

KELANTAN

N01 Pengkalan Kubor

Wan Roslan Wan Hamat (PN) N02 Kelaboran

Adnan Hassan (PN) N03 Pasir Pekan

Ahmad Yakob (PN) N04 Wakaf Bharu

Rusli Abdullah (PN) N05 Kijang

Izani Husin (PN) N06 Chempaka

Nik Asma’ Baharum Nik Abdullah (PN) N07 Panchor

Amar Abdullah (PN) N08 Tanjong Mas

Rohani Ibrahim (PN) N09 Kota Lama

Dr Hafidzah Mustakim (PH) N10 Bunut Payong

Shaari Mat Yaman (PN) N11 Tendong

Rozi Muhamad (PN) N12 Pengkalan Pasir

Nasriff Daud Yatimee (PN) N13 Meranti

Nassuruddin Daud (PN) N14 Chetok

Zuraidin Abdullah (PN) N15 Gual Periok

Kamaruzzaman Muhammad (PN) N16 Apam Putra

Zamakhshari Mohamad (PN) N17 Salor

Saizol Ismail (PN) N18 Pasir Tumboh

Abdul Rahman Yunus Pas (PN) N19 Demit

Asri Mat Daud (PN) N20 Tawang

Harun Ismail (PN) N21 Pantai Irama

Huzaimy Che Husin (PN) N22 Jelawat

Zameri Mat Nawang (PN) N23 Melor

Wan Rohimi Wan Daud (PN) N24 Kadok

Azami Nor (PN) N25 Kok Lanas

Farid Zawawi (PN) N26 Bukit Panau

Abdul Fattah Mahmood (PN) N27 Gual Ipoh

Bahari Nor (PN) N028 Kemahang

Anizam Ab Rahman (PN) N29 Selising

Saripuddin Tuan Ismail (PN) N30 Limbongan

Nor Asilah Zin (PN) N31 Semerak

Nor Sham Sulaiman (PN) N32 Gaal

Rodzi Jaafar (PN) N33 Pulai Chondong

Azhar Salleh (PN) N34 Temangan

Fadzli Hassan (PN) N35 Kemuning

Ahmad Zakhran Mat Noor (PN) N36 Bukit Bunga

Almidi Jaafar (PN) N37 Air Lanas

Kamarudin Nor (PN) N38 Kuala Balah

Abdul Hadi Awang Kechil (PN) N39 Mengkebang

Zubir Abu Bakar (PN) N40 Guchil

Helmi Abdullah (PN) N41 Manek Urai

Fauzi Abdullah (PN) N42 Dabong

Ku Zaki Ku Husin (PN) N43 Nenggiri

Azizi Abu Naim (PN) N44 Paloh

Shaari Mat Hussain (PN) N45 Galas

Syahbuddin Hashim (BN)

TERENGGANU

N01 Kuala Besut

Azbi Salleh (PN) N02 Kota Putera

Nurkhuzaini Ab Rahman (PN) N03 Jertih

Riduan Mohd Nor (PN) N04 Hulu Besut

Husaimi Hussin (PN) N05 Jabi

Dr Azman Ibrahim (PN) N06 Permaisuri

Yusop Majid (PN) N07 Langkap

Azmi Maarof (PN) N08 Batu Rakit

Shafizi Ismail (PN) N09 Tepuh

Hishamuddin Abdul Karim (PN) N10 Buluh Gading

Ridzuan Hashim (PN) N11 Seberang Takir

Khazan Che Mat (PN) N12 Bukit Tunggal

Zaharuddin Zahid (PN) N13 Wakaf Mempelam

Wan Sukairi Abdullah (PN) N14 Bandar

Ahmad Shah Muhamed (PN) N15 Ladang

Zuraida Noor (PN) N16 Batu Buruk

Khalil Abdul Hadi (PN) N17 Alur Limbat

Ariffin Deraman (PN) N18 Bukit Payong

Mohd Nor Hamzah (PN) N19 Ru Rendang

Ahmad Samsuri Mokhtar (PN) N20 Pengkalan Berangan

Sulaiman Sulong (PN) N21 Telemung

Zawawi Ismail (PN) N22 Manir

Hilmi Harun (PN) N23 Kuala Berang

Dr Mamad Puteh (PN) N24 Ajil

Maliaman Kassim (PN) N25 Bukit Besi

Ghazali Sulaiman (PN) N26 Rantau Abang

Fadhli Rahimi Zulkifli (PN) N27 Sura

Dr Tengku Fakhruddin Fauzi (PN) N28 Paka

Satiful Bahari Mamat (PN) N29 Kemasik

Saiful Azmi Suhaili (PN) N30 Kijal

Razali Idris (PN) N31 Cukai

Hanafiah Mat (PN) N32 Air Putih

Hafiz Adam (PN)

SELANGOR

N01 Sungai Air Tawar

Rizam Ismail (BN) N02 Sabak

Sallehen Mukhyi (PN) N03 Sungai Panjang

Razali Saari (PN) N04 Sekinchan

Ng Suee Lim (PH) N05 Hulu Bernam

Mu’izzuddeen Mahyuddin (PN) N06 Kuala Kubu Bharu

Lee Kee Hiong (PH) N07 Batang Kali

Muhaimin Harith (PN) N08 Sungai Burong

Khir Ramli (BN) N09 Permatang

Nurul Syazwani Noh (PN) N10 Bukit Melawati

Noorazley Yahya (PN) N11 Ijok

Jefri Mejan (PN) N12 Jeram

Harrison Hassan (PN) N13 Kuang

Rafiq Abdullah (PN) N14 Rawang

Chua Wei Kiat (PH) N15 Taman Templer

Anfaal Saari (PH) N16 Sungai Tua

Amirudin Shari (PH) N17 Gombak Setia

Hilman Idham (PN) N18 Hulu Kelang

Azmin Ali (PN) N19 Bukit Antarabangsa

Kamri Kamaruddin (PH) N20 Lembah Jaya

Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Alhadad @ Altimet (PH) N21 Pandan Indah

Izham Hashim (PH) N22 Teratai

Yew Jia Haur (PH) N23 Dusun Tua

Johan Abd Aziz (BN) N24 Semenyih

Nushi Mahfodz (PN) N25 Kajang

David Cheong (PH) N26 Sungai Ramal

Shafie Ngah (PN) N27 Balakong

Ong Chun Wei (PH) N28 Seri Kembangan

Wong Siew Ki (PH) N29 Seri Serdang

Abbas Salimi Azmi (PH) N30 Kinrara

Ng Sze Han (PH) N31 Subang Jaya

Michelle Ng (PH) N32 Seri Setia

Fahmi Ngah (PH) N33 Taman Medan

Dr Afif Bahardin (PN) N34 Bukit Gasing

Rajiv Rishyakaran (PH) N35 Kampung Tunku

Lim Yi Wei (PH) N36 Bandar Utama

Jamaliah Jamaluddin (PH) N37 Bukit Lanjan

Phua Pei Lei (PH) N38 Paya Jaras

Ab Halim Tamuri (PN) N39 Kota Damansara

Izuan Ahmad Kasim (PH) N40 Kota Anggerik

Najwan Halimi (PH) N41 Batu Tiga

Danial Al-Rashid (PH) N42 Meru

Mariam Abdul Rashid (PH) N43 Sementa

Noor Najhan Salleh (PN) N44 Selat Klang

Abdul Rashid Asari (PN) N45 Bandar Baru Klang

Quah Perng Fei (PH) N46 Pelabuhan Klang

Azmizam Zaman Huri (PH) N47 Pandamaran

Leong Tuck Chee (PH) N48 Sentosa

G Gunarajah (PH) N49 Sungai Kandis

Wan Dzahanurin Ahmad (PN) N50 Kota Kemuning

S Preakas (PH) N51 Sijangkang

Ahmad Yunus Hairi (PN) N52 Banting

V Papparaidu (PH) N53 Morib

Rosnizan Ahmad (PN) N54 Tanjong Sepat

Borhan Aman Shah (PH) N55 Dengkil

Jamil Salleh (PN) N56 Sungai Pelek

Lwi Kian Keong (PH)

PENANG

N01 Penaga

Yusni Mat Piah (PN) N02 Bertam

Reezal Merican Naina Merican (BN) N03 Pinang Tunggal

Bukhori Ghazali (PN) N04 Permatang Berangan

Sobri Salleh (PN) N05 Sungai Dua

Fauzi Yusoff (PN) N06 Telok Ayer Tawar

Azmi Alang (PN) N07 Sungai Puyu

Phee Syn Tze (PH) N08 Bagan Jermal

Chee Yeeh Keen (PH) N09 Bagan Dalam

K Kumaran (PH) N10 Seberang Jaya

Izar Shah Ariff Shah (PN) N11 Permatang Pasir

Amir Hamzah Abdul Hashim (PN) N12 Penanti

Zulkefli Bakar (PN) N13 Berapit

Heng Lee Lee (PH) N14 Machang Bubuk

Lee Khai Loon (PH) N15 Padang Lalang

Daniel Gooi (PH) N16 Perai

S Sundarajoo (PH) N17 Bukit Tengah

Gooi Hsiao Leung (PH) N18 Bukit Tambun

Goh Choon Aik (PH) N19 Jawi

Jason H’ng (PH) N20 Sungai Bakap

Nor Zamri Latiff (PN) N21 Sungai Acheh

Rashidi Zinol (BN) N22 Tanjong Bunga

Zairil Khir Johari (PH) N23 Air Putih

Lim Guan Eng (PH) N24 Kebun Bunga

Lee Boon Heung (PH) N25 Pulau Tikus

Joshua Woo (PH) N26 Padang Kota

Chow Kon Yeow (PH) N27 Pengkalan Kota

Wong Yuee Harng (PH) N28 Komtar

Teh Lai Heng (PH) N29 Datok Keramat

Jagdeep Singh Deo (PH) N30 Sungai Pinang

Lim Siew Khim (PH) N31 Bukit Lancang

Ong Ah Teong (PH) N32 Seri Delima

Connie Tan (PH) N33 Air Itam

Joseph Ng (PH) N34 Paya Terubong

Wong Hon Wai (PH) N35 Batu Uban

A Kumaresan (PH) N36 Pantai Jerejak

Fahmi Zainol (PH) N37 Batu Maung

Mohamad Abdul Hamid (PH) N38 Bayan Lepas

Azrul Mahathir Aziz (PH) N39 Pulau Betong

Shukor Zakariah (PN) N40 Telok Bahang

Mohamad Kassim (PN)

NEGERI SEMBILAN