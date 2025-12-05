Netflix ambil alih Warner Bros dengan nilai USD82.7 bilion

Perjanjian itu merangkumi studio filem dan televisyen Warner Bros, HBO Max, dan HBO, menurut kedua-dua syarikat.
“Misi kami sentiasa untuk menghiburkan dunia,” kata ketua pegawai eksekutif bersama Netflix, Ted Sarandos dalam satu kenyataan.
“Dengan menggabungkan koleksi rancangan dan filem Warner Bros yang luar biasa – daripada karya klasik seperti ‘Casablanca’ dan ‘Citizen Kane’ hingga kegemaran moden seperti ‘Harry Potter’ dan ‘Friends’ – bersama judul ikonik kami seperti ‘Stranger Things’, ‘KPop Demon Hunters’ dan ‘Squid Game’, kami dapat melakukannya dengan lebih baik.
“Bersama-sama, kami boleh memberi penonton lebih banyak pilihan yang mereka gemari dan membantu membentuk abad seterusnya dalam dunia penceritaan,” kata Sarandos.