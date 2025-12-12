Thailand bubar parlimen, buka laluan PRU

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul berpendapat pembubaran Dewan Perwakilan wajar dilakukan bagi membolehkan pilihan raya diadakan untuk memilih Ahli Parlimen baharu. (Gambar AFP)

BANGKOK : Raja Thailand Raja Maha Vajiralongkorn memperkenankan dekri diraja bagi membubarkan Dewan Perwakilan, sekali gus membuka laluan kepada pilihan raya umum yang perlu diadakan dalam tempoh 45 hingga 60 hari.

Menurut pengumuman rasmi dalam Warta Diraja yang disiarkan di laman webnya awal hari ini, baginda memperkenankan perintah diraja itu selepas menerima cadangan daripada Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, yang berpendapat pembubaran Dewan wajar dilakukan bagi membolehkan pilihan raya diadakan untuk memilih Ahli Parlimen baharu.

Dalam pernyataannya kepada Raja, Anutin menjelaskan bahawa kerajaan yang memulakan tugas pada September 2025 itu beroperasi sebagai pentadbiran minoriti yang terdiri daripada beberapa parti politik tanpa majoriti di Dewan Perwakilan.

Beliau berkata bahawa negara berdepan pelbagai cabaran termasuk ketidaktentuan ekonomi, tekanan sosial dan politik, perubahan dinamik geopolitik, serta ketegangan keselamatan baru-baru ini di sepanjang sempadan Thailand–Kemboja.

Kerajaan telah mengambil langkah segera menangani isu-isu nasional mendesak termasuk usaha pindaan perlembagaan, dasar pemulihan ekonomi, dan inisiatif membantu komuniti yang terjejas akibat bencana alam serta kejutan luaran, kata beliau.

Anutin turut menyatakan bahawa pentadbiran yang stabil dengan mandat jelas diperlukan bagi memastikan tadbir urus yang berterusan dan berkesan, manakala situasi semasa boleh menjejaskan kestabilan politik serta keyakinan antarabangsa.

“Oleh itu, tindakan yang sewajarnya ialah membubarkan Dewan Perwakilan bagi mengembalikan kuasa membuat keputusan kepada rakyat… ,” menurut dekri itu.

Suruhanjaya Pilihan Raya dijangka menetapkan tarikh pengundian dalam tempoh tidak kurang 45 hari dan tidak melebihi 60 hari selepas dekri itu dikuat kuasa.

Pada Khamis, Anutin memuat naik kenyataan dalam bahasa Thai di Facebook, menyatakan: “Saya mengembalikan kuasa kepada rakyat.”

Beliau sebelum ini berkata pada September bahawa beliau merancang membubarkan Parlimen menjelang akhir Januari, dengan pilihan raya umum berkemungkinan diadakan pada Mac atau awal April.

Pilihan raya umum akan menyaksikan semua 500 kerusi di Dewan Perwakilan dipertandingkan.