UK kecam Israel lulus 19 penempatan haram di Tebing Barat

Kabinet Israel lulus 19 lagi penempatan baharu di Tebing Barat yang diduduki, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan sejak beberapa tahun kebelakangan ini kepada 69. (Gambar AFP)

LONDON : United Kingdom (UK) mengecam kelulusan Israel terhadap 19 penempatan haram baharu di Tebing Barat yang diduduki, lapor Anadolu Ajansi.

“UK mengecam kelulusan kerajaan Israel terhadap 19 penempatan baharu di Palestin. Penempatan ini adalah haram di bawah undang-undang antarabangsa,” tulis Menteri UK bagi Asia Barat dan Afrika Utara, Hamish Falconer menerusi X.

Kenyataan itu dibuat selepas Kabinet Israel meluluskan cadangan bagi pembinaan 19 penempatan baharu di Tebing Barat yang diduduki, menjadikan jumlah keseluruhan penempatan baharu yang diluluskan sejak beberapa tahun kebelakangan ini kepada 69.

“Langkah ini berisiko menjejaskan Pelan 20 Perkara serta prospek keamanan dan keselamatan jangka panjang yang hanya dapat dicapai melalui penyelesaian dua negara,” kata Falconer, merujuk kepada pelan hala tuju Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menamatkan perang di Gaza.

Menurut angka Palestin, pasukan Israel dan pendatang haram telah membunuh sekurang-kurangnya 1,102 rakyat Palestin di Tebing Barat yang diduduki, termasuk Baitulmuqaddis Timur, mencederakan hampir 11,000 orang serta menahan kira-kira 21,000 individu sejak Oktober 2023.