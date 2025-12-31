1 maut, 40 cedera nahas kereta api di Peru

Pelancong dan pengembara menaiki kereta api di sebuah stesen di Machu Picchu Pueblo, Peru. (Gambar AFP)

LIMA : Seorang maut dan sekurang-kurangnya 40 lagi cedera dalam pertembungan dua kereta api menuju Machu Picchu di Peru, kata pihak berkuasa.

Menurut pejabat pendakwa raya di Cusco, bandar terdekat dengan kota purba Inca, konduktor sebuah daripada dua tren itu maut.

Video dihantar penumpang kepada saluran televisyen RPP menunjukkan mangsa cedera terbaring di tepi landasan, berdekatan dua lokomotif rosak itu.

Sejumlah kakitangan perubatan dan 12 ambulans dikejarkan ke lokasi kejadian di kawasan pergunungan Andes tanpa akses jalan raya terus.

Menurut Kementerian Pelancongan Peru, Machu Picchu yang diiktiraf Tapak Warisan Dunia Unesco sejak 1983 menerima kira-kira 4,500 pelawat setiap hari, kebanyakannya pelancong asing.

Kebanyakan pelancong menaiki bas dan kereta api ke tapak purba yang terletak di kawasan pergunungan Andes itu.

Agensi kereta api Ferrocarril Transandino berkata, sebuah tren PeruRail bertembung tren Inca Rail sekitar tengah hari di landasan menghubungkan bandar Ollantaytambo dengan Machu Picchu.

Pihak berkuasa sedang menyiasat punca nahas.