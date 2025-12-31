1 maut, 40 cedera nahas kereta api di Peru

Menurut pejabat pendakwa raya di Cusco, bandar terdekat dengan kota purba Inca, konduktor sebuah daripada dua tren itu maut.
Video dihantar penumpang kepada saluran televisyen RPP menunjukkan mangsa cedera terbaring di tepi landasan, berdekatan dua lokomotif rosak itu.
Sejumlah kakitangan perubatan dan 12 ambulans dikejarkan ke lokasi kejadian di kawasan pergunungan Andes tanpa akses jalan raya terus.
Menurut Kementerian Pelancongan Peru, Machu Picchu yang diiktiraf Tapak Warisan Dunia Unesco sejak 1983 menerima kira-kira 4,500 pelawat setiap hari, kebanyakannya pelancong asing.
Kebanyakan pelancong menaiki bas dan kereta api ke tapak purba yang terletak di kawasan pergunungan Andes itu.
Agensi kereta api Ferrocarril Transandino berkata, sebuah tren PeruRail bertembung tren Inca Rail sekitar tengah hari di landasan menghubungkan bandar Ollantaytambo dengan Machu Picchu.
Pihak berkuasa sedang menyiasat punca nahas.