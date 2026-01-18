Ahli politik seru tentera AS dinyah dari Jerman

Pakar dasar luar Perikatan Sahra Wagenknecht, Sevim Dagdelen mahu tentera AS dibawa keluar dari Jerman termasuk mengalih senjata nuklear ditempatkan. (Gambar Wikipedia)

MOSCOW : Pasukan tentera Amerika Syarikat (AS) perlu dibawa keluar, manakala senjata nuklear milik negara itu harus dialihkan dari Jerman susulan pengumuman Presiden Donald Trump mengenai tarif berkaitan isu Greenland, menurut pakar dasar luar bagi Perikatan Sahra Wagenknecht, Sevim Dagdelen, lapor Sputnik/RIA Novosti.

Dagdelen turut menggesa agar rancangan penempatan peluru berpandu AS di wilayah Jerman dihentikan serta-merta.

Pada Sabtu, Trump menyatakan akan mengenakan tarif 10% ke atas Denmark, Norway, Sweden, Perancis, Jerman, United Kingdom, Belanda, dan Finland, bermula Februari.

Kadar berkenaan dilaporkan akan meningkat kepada 25% dan kekal berkuat kuasa sehingga AS menandatangani perjanjian bagi pembelian Greenland.

“Tentera AS akhirnya harus dibawa keluar dari Jerman. Pada masa yang sama, (adalah perlu untuk mengeluarkan) bom nuklear Amerika dari Buchel. Selain itu, rancangan penempatan peluru berpandu jarak sederhana AS hanya akan menjadikan Jerman sebagai sasaran (serangan),” kata Dagdelen menerusi X.

Greenland merupakan sebahagian kerajaan Denmark, namun Trump berulang kali menyatakan hasrat agar pulau itu menjadi sebahagian daripada wilayah AS.

Pihak berkuasa Denmark dan Greenland sebelum ini telah memberi amaran kepada Washington agar tidak merampas pulau berkenaan, selain menegaskan integriti wilayah mereka perlu dihormati.