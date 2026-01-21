Kesahihan tarif timbal balas, Trump debar tunggu keputusan Mahkamah Agung

Presiden AS Donald Trump mempertahankan dasar tarifnya atas alasan keselamatan negara dan hasil persekutuan. (Gambar EPA Images)

WASHINGTON : Presiden Amerika Syarikat (AS) Donald Trump berkata beliau menunggu ‘dengan penuh debaran’ keputusan Mahkamah Agung mengenai kesahihan tarif global pentadbirannya, sambil mengulangi pembelaannya terhadap levi tersebut ketika menyentuh mengenai proses bayaran balik tarif yang mungkin rumit jika kalah dalam kes mahkamah, lapor Agensi Berita Yonhap.

Trump membuat kenyataan itu pada sidang media mengenai pencapaiannya sepanjang tahun pertama pentadbirannya, ketika mahkamah tinggi menimbang kesahihan penggunaan Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa 1977 (IEEPA) oleh Trump untuk mengenakan tarif ‘timbal balas’ ke atas Korea Selatan dan rakan dagang lain.

“Kami telah mengutip ratusan bilion dolar, dan jika kami kalah dalam kes itu, ada kemungkinan kami perlu melakukan yang terbaik untuk membayarnya semula.

“Saya tidak tahu bagaimana ia akan dilakukan dengan mudah tanpa memudaratkan ramai orang, tetapi kami sedang menunggu kes itu dengan penuh debaran,” tambahnya.

Beliau terus mempertahankan dasar tarifnya atas alasan keselamatan negara dan hasil persekutuan.

“Kami mempunyai keselamatan negara yang hebat disebabkan oleh tarif dan pendapatan luar biasa yang kami peroleh, dan sebenarnya, tiada inflasi,” beliau dipetik sebagai berkata.

Namun, Mahkamah Agung tidak mengeluarkan keputusan mengenai kes tarif tersebut walaupun terdapat jangkaan bahawa keputusan mahkamah boleh dibuat seawal minggu ini.

Pada Ogos, Mahkamah Rayuan Persekutuan memutuskan tarif IEEPA telah melampaui kuasa presiden, mengesahkan keputusan mahkamah bawahan yang dikeluarkan pada Mei.

Pada April, Trump mengumumkan rancangannya untuk tarif timbal balik, dengan berhujah kekurangan ‘timbal balik’ dalam perdagangan dengan rakan dagang serta halangan tarif dan bukan tarif mereka telah membawa kepada defisit perdagangan AS yang ‘besar’ dan ‘berterusan’, yang didakwanya ancaman ‘luar biasa’ kepada keselamatan negara dan ekonomi AS.

Semasa pertemuan akhbar pada Selasa, Trump menyenaraikan siri ‘pencapaian’ daripada inisiatif dasar utama yang telah didorong oleh pentadbiran kedua beliau sepanjang tahun lalu, bermula daripada usaha mengurangkan defisit kerajaan persekutuan sehingga kempen menghentikan lintasan sempadan haram dan usaha menamatkan konflik di seluruh dunia.

Beliau juga menyebut mengenai perjanjian dengan Korea Selatan, yang nampaknya merujuk kepada perjanjian perdagangan dua hala.

“(Pentadbiran) membuat perjanjian dengan Korea Selatan dan Jepun yang memberikan kami wang, yang jumlahnya belum pernah dilihat sebelum ini,” katanya.