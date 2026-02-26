Flotila baharu bawa bantuan kemanusiaan akan ke Gaza 12 April

Flotila Kebebasan dan Ketahanan baharu yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestin akan belayar ke Gaza pada 12 April ini. (Gambar EPA Images)

ISTANBUL : Flotila Kebebasan dan Ketahanan baharu yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestin akan belayar ke Semenanjung Gaza pada 12 April, menurut penganjur, lapor Sputnik/RIA Novosti.

“Flotila Kebebasan dan Ketahanan dijangka belayar dari Barcelona pada 12 April,” kata penganjur misi itu.

Pada Oktober, tentera laut Israel memintas kapal yang membawa bantuan ke enklaf dan menahan aktivis untuk dihantar pulang.

Kementerian Luar Turki berkata tindakan Israel ialah ‘tindakan lanun’, menegaskan bahawa serangan ke atas aktivis aman ialah pelanggaran berat undang-undang antarabangsa.

Flotila baharu itu akan merangkumi kira-kira 100 kapal dan bot dengan aktivis daripada sekitar 150 negara, menurut anggaran penganjur. Flotila berkenaan dijadualkan berhenti di Itali, Tunisia dan beberapa pelabuhan Mediterranean.

Pada Rabu, Dilek Tekocak, jurucakap aktivis Turki, memberitahu sidang akhbar di Istanbul bahawa keadaan kemanusiaan di Gaza masih teruk walaupun gencatan senjata dilaksanakan, iaitu 477 rakyat Palestin telah terbunuh.

“Ini bukan sekadar kempen bantuan kemanusiaan yang timbul selepas mekanisme antarabangsa sedia ada terbukti tidak berjaya. Ia juga penentangan sivil secara aman terhadap sekatan haram pada skala global,” kata Tekocak.

Kementerian Kesihatan Gaza menganggarkan lebih 72,000 orang terbunuh di kawasan itu sejak Oktober 2023, dengan lebih 171,000 yang lain cedera.