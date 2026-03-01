Gelombang baharu peluru berpandu Iran ke atas Israel, pangkalan tentera AS

Pasukan Pengawal Revolusi Islam (IRGC) berkata serangan ‘balas dendam’ itu sasar 27 lokasi, termasuk pangkalan udara Tel Nof, ibu pejabat tentera Israel dan kompleks ketenteraan-industri utama di Tel Aviv. (Gambar EPA Images)

TEHRAN : Gelombang baharu serangan peluru berpandu Iran ke atas Israel dan pangkalan tentera Amerika Syarikat (AS) bermula, lapor Sputnik/RIA Novosti.

Angkatan bersenjata Iran berkata mereka ‘tidak akan membenarkan siren amaran disenyapkan’ di Israel dan pangkalan AS, menurut Pasukan Pengawal Revolusi Islam (IRGC), unit elit angkatan bersenjata.

“Gelombang keenam serangan peluru berpandu dan dron ke atas wilayah Israel dan pangkalan tentera AS di rantau ini telah bermula,” kata IRGC dipetik oleh agensi berita ISNA.

IRGC menyatakan serangan itu menyasarkan 27 lokasi, termasuk pangkalan udara Tel Nof, ibu pejabat tentera Israel dan kompleks ketenteraan-industri utama di Tel Aviv.

“Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran tidak akan membenarkan siren amaran di Israel dan pangkalan AS disenyapkan, dan akan melaksanakan peringkat balas dendam yang tegas dan pelbagai melalui serangan bertahap,” menurut kenyataan itu.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, terbunuh di pejabatnya pada awal pagi Sabtu akibat serangan peluru berpandu AS dan Israel. Susulan kematian Pemimpin Tertinggi, kerajaan Iran mengisytiharkan tempoh berkabung kebangsaan selama 40 hari dan seminggu cuti umum.

IRGC dan tentera Iran berikrar membalas kematian Khamenei dalam kenyataan diterbitkan.

AS dan Israel melancarkan beberapa siri serangan ke atas sasaran di Iran pada Sabtu, termasuk Tehran, mengakibatkan kerosakan dan kematian orang awam. Iran kemudian melancarkan serangan roket balas ke atas wilayah Israel serta sasaran tentera AS di Timur Tengah.