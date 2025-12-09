Generasi tanpa kompas

Dalam landskap kreatif Malaysia, sesuatu yang membimbangkan sedang berlaku tanpa kita sedari. Di satu sisi, generasi muda semakin kreatif, semakin berani mencuba, semakin pantas bereksperimen dengan teknologi dan idea baharu. Namun di sisi lain, ruang untuk mereka berkembang semakin sempit. Banyak bakat yang menyinar sekejap kemudian tenggelam, bukan kerana mereka tidak berbakat, tetapi kerana ekosistem yang sepatutnya memegang tangan mereka tidak pernah benar-benar siap menyambut.

Fenomena ini bukan kecil dan tidak berlaku secara terpencil. Ia muncul dalam dunia buku, muzik, seni visual, filem pendek, teater, reka bentuk, sehingga ke bidang teknologi kreatif. Persoalannya: mengapa anak muda yang berbakat besar sering hilang arah sebelum sempat berdiri kukuh?

Mimpi yang tiada jalan untuk dituju

Dalam sebuah bengkel kreatif, seorang penulis muda pernah berkongsi kisahnya. Dia memenangi pertandingan cerpen semasa di universiti, dipuji pensyarah dan rakan-rakan, malah dijemput berbicara dalam satu forum kecil. Namun selepas tamat pengajian, jalannya terputus. Tidak tahu apa langkah seterusnya, tidak ada bimbingan, dan tidak tahu kepada siapa harus bertanya. Dia meluahkan rasa seperti “berjalan seorang dalam hutan tanpa tanda arah.”

Kisah ini bukan anekdot terpencil. Ia mencerminkan realiti ratusan anak muda yang memulakan perjalanan dengan keyakinan tetapi terhenti kerana ketiadaan struktur. Mereka tidak kekurangan idea, mereka kekurangan jalan. Tanpa laluan kerjaya yang jelas dan tanpa platform yang konsisten, bakat hanya menjadi nyala lilin yang cepat padam. Dalam banyak kes, mereka bukan berhenti kerana hilang minat—mereka berhenti kerana tiada siapa membantu mereka melihat kemungkinan masa depan.

Lebih menyedihkan, ramai yang akhirnya menganggap bakat mereka sebagai ‘nostalgia’ semata-mata. Apa yang dahulu pernah menjadi impian kini bertukar menjadi cerita lama yang sukar diulang kembali.

Ekonomi kreatif yang menguji nafas

Untuk ramai anak muda, tekanan pertama bukan kreativiti—tetapi survival. Ada graduan seni reka yang akhirnya menjadi rider penghantaran kerana pendapatan sebagai pereka sambilan tidak cukup untuk menampung kos hidup. Ada pelukis yang bekerja di pusat panggilan kerana komisen ilustrasi tidak menentu. Ada pemuzik yang terpaksa bermain lagu permintaan di restoran, jauh daripada impian menghasilkan karya asli.

Masalahnya bukan minat. Masalahnya ialah tekanan hidup yang memaksa mereka meninggalkan arena kreatif. Dalam industri yang tidak stabil, tiada kontrak jangka panjang, tiada insurans, tiada jaminan pendapatan—anak muda terpaksa memilih keselamatan berbanding impian. Pada masa yang sama, budaya ‘buat cepat, bayar murah’ masih menghantui sektor kreatif, menjadikan karya bukan lagi proses seni tetapi produk segera yang tidak memberi ruang kepada perkembangan bakat.

Sektor kreatif sepatutnya menjadi ruang untuk bereksperimen. Namun apabila semuanya dinilai dengan pulangan segera, kreativiti yang jujur tidak sempat tumbuh. Hasilnya, ramai anak muda meminati dunia seni tetapi tidak dapat terus hidup di dalamnya.

Ketiadaan mentoran yang jadi tulang belakang

Negara dengan ekosistem kreatif yang maju tidak membangunkan bakat muda secara spontan. Mereka mempunyai mentor, studio latihan, ruang percubaan dan sokongan berterusan. Mereka menyediakan laluan kerjaya yang jelas—dari peringkat pemula hingga ke profesional.

Malaysia masih jauh daripada itu. Ramai anak muda bergantung kepada YouTube dan TikTok untuk belajar, tanpa bimbingan yang memadai daripada mereka yang berpengalaman dalam industri sebenar. Mereka naik dengan cepat, tetapi jatuh lebih cepat. Karya pertama mungkin meletup, tetapi karya kedua dan ketiga tidak sempat menemui penonton kerana tiada siapa memberi tunjuk ajar tentang membina kerjaya secara berlapis.

Mentor sebenar—yang pernah menulis proposal produksi, mengurus penerbitan, melalui kegagalan dan kejayaan—tidak cukup ramai untuk menampung gelombang bakat yang semakin besar. Akibatnya, generasi muda melalui proses pencarian secara bersendiri, sedangkan kreativiti belum pernah tumbuh subur dalam kesunyian. Banyak bakat yang sebenarnya berpotensi besar akhirnya hilang kerana tiada tangan yang membimbing mereka keluar dari gelap.

Budaya yang masih lihat kreativiti sebagai hobi

Dalam banyak keluarga, kreativiti belum diiktiraf sebagai kerjaya yang bermaruah. Anak-anak muda sering mendengar ayat seperti ‘buat seni sambil-sambil’, ‘ambil bidang lain dulu, seni boleh ikut suka’, atau ‘itu bukan kerja yang ada masa depan’. Kata-kata ini, walaupun tidak berniat jahat, menanam rasa bersalah dalam diri mereka.

Ada yang mula berkarya dalam keadaan takut gagal. Ada yang merasa setiap minat mesti diukur dengan pulangan segera. Ada yang terperangkap dalam kebimbangan kerana sentiasa dibandingkan dengan kerjaya lebih “stabil”. Sedangkan kreativiti memerlukan masa, ruang dan ketenangan untuk berkembang.

Dalam dunia digital, tekanan semakin berganda. Dunia algoritma membuat ramai kreator muda mengejar perhatian, bukan nilai. Mereka mencipta sesuatu yang viral tetapi bukan sesuatu yang benar. Akhirnya, daya cipta yang asli dikorbankan demi angka, dan proses seni menjadi singkat dan kosong.

Mengapa mereka pergi lebih jauh dari tanah air

Tidak sedikit bakat muda memilih berhijrah. Ada penyanyi yang ke Bangkok kerana pentas lebih hidup. Ada pereka yang ke Singapura kerana industri lebih tersusun. Ada penulis yang menetap di Eropah kerana peluang penerbitan lebih cerah. Ada pembikin filem kecil-kecilan yang akhirnya mencari pembiayaan di luar negara kerana Malaysia tidak menyediakan ruang bereksperimen.

Mereka bukan berputus asa dengan Malaysia, tetapi berputus asa dengan sistem yang tidak menyediakan ruang untuk mereka berkembang. Situasi ini menyedihkan kerana bakat yang sepatutnya menjadi aset negara akhirnya menjadi tenaga kreatif di tempat lain. Yang tinggal hanyalah generasi baru yang terpaksa memulakan pencarian dari kosong, tanpa kesinambungan.

Dan apabila bakat pergi, yang hilang bukan sekadar individu, tetapi seluruh ekosistem—peluang kolaborasi, ilmu turun-temurun, dan budaya kualiti yang seharusnya diwariskan kepada generasi selepas mereka.

Harapan yang tidak pernah mati dalam diri anak muda

Walaupun ekosistem kini masih kucar-kacir, anak muda belum menyerah. Mereka masih mencipta, walaupun dalam serba kekurangan. Mereka masih berkarya walaupun kadang-kadang tidak dibayar. Mereka masih bereksperimen dengan projek kecil—komik digital, filem pendek, zine mini, muzik indie—kerana kreativiti adalah sesuatu yang sukar dimatikan.

Apa yang mereka perlukan bukan simpati. Mereka perlukan ruang. Mereka perlukan institusi yang tekal, bukan bermusim. Mereka perlukan mentor yang hadir, bukan sekadar muncul di majlis pelancaran. Mereka perlukan pengiktirafan bahawa kerja kreatif adalah kerja sebenar, bukan kerja suka-suka.

Generasi ini tidak hilang arah kerana mereka lemah. Mereka hilang arah kerana peta tidak pernah dilukis untuk mereka. Tetapi jika peta itu mula dilakar hari ini—dengan dasar yang betul, sokongan industri yang jujur dan budaya masyarakat yang lebih menghargai seni—kita akan melihat sebuah generasi kreatif Malaysia yang bangkit dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Penulis ialah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.