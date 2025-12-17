Negara tanpa masa

Di Malaysia hari ini, ramai yang hidup dalam keadaan cukup pelik: memiliki gaji tetap, kediaman sederhana, akses internet, dan pekerjaan yang kelihatan stabil, namun setiap hari dipenuhi rasa penat yang tidak pernah habis. Kita bangun dengan letih, bekerja dengan letih, pulang dengan letih, dan tidur pun dalam keadaan letih. Masyarakat moden Malaysia semakin berdepan satu bentuk kemiskinan baharu yang jarang disebut dalam dasar negara — kemiskinan masa. Ia bukan sekadar tentang sibuk, tetapi tentang kehilangan ruang untuk hidup sebagai manusia, bukan sekadar pekerja.

Kekayaan negara, kekurangan masa

Malaysia memasuki abad ke-21 dengan impian untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Namun, dalam keghairahan mengejar pertumbuhan ekonomi, kita lupa bahawa kemakmuran tidak hanya diukur dengan wang, tetapi juga masa. Kerja lebih masa telah menjadi budaya, bukan pilihan. Ramai pekerja di Malaysia bekerja antara 48 hingga 60 jam seminggu, jauh melebihi purata negara maju. Masa yang sepatutnya digunakan bersama keluarga kini hilang di lebuh raya, dalam mesyuarat tak berkesudahan atau di hadapan skrin komputer. Malah dalam masyarakat kota, pergerakan seharian terasa seperti larian maraton yang tidak pernah tamat. Kita bekerja dengan laju, tetapi hidup semakin perlahan untuk dinikmati.

Fenomena ini tidak terhad kepada satu sektor sahaja. Guru dilemaskan dengan beban kerja yang menggunung melebihi tugas mengajar. Doktor muda, jururawat dan petugas kesihatan bekerja dalam syif panjang yang menjadikan tidur sebagai kemewahan. Pekerja kilang terikat dalam jadual pengeluaran yang ketat. Anak muda pula terhimpit antara dua atau tiga kerja sambilan demi menampung sewa bilik di ibu kota. Di rumah, ibu bapa bergelut pulang lewat, lalu terpaksa memilih antara makan malam bersama anak atau menyiapkan tugasan pejabat yang dihantar melalui WhatsApp pada 10 malam.

Kos hidup tinggi, harga masa lebih tinggi

Kemiskinan masa bukan sekadar kesibukan, tetapi kesan langsung daripada kos hidup yang semakin mencengkam. Apabila gaji tidak bergerak seiring harga barang, masa menjadi komoditi pertama yang dikorbankan. Ramai yang mengambil kerja tambahan, gig economy menjadi pilihan terpaksa, bukan minat. Anak muda yang terpaksa menambah jam bekerja demi membayar bil telefon dan suri rumah kehilangan waktu untuk membina hubungan, menambah kemahiran, bahkan memulihkan diri daripada tekanan emosi. Akhirnya, masyarakat menjadi letih secara serentak — sebuah keletihan kolektif yang mula kelihatan dalam cara kita berinteraksi, bercakap dan bekerja.

Dalam keluarga berpendapatan rendah, masa merupakan kemewahan paling mahal. Ibu tunggal yang bekerja dua syif tidak mempunyai masa untuk hadir ke acara sekolah anak. Bapa yang terpaksa memandu e-hailing selepas waktu pejabat hilang peluang untuk berehat dan merawat tubuh yang semakin uzur. Sementara itu, warga emas yang memerlukan perhatian dan penjagaan bergantung pada anak yang pulang hampir tengah malam, letih dan kosong. Dalam keadaan ini, masalah sosial seperti depresi, konflik keluarga, kelesuan emosi dan ‘burnout’ menjadi gejala yang merayap perlahan, tetapi merosakkan struktur masyarakat.

Teknologi yang menyempitkan masa

Ironinya, teknologi yang sepatutnya memudahkan hidup telah menukar ramai pekerja menjadi ‘sentiasa hidup’ untuk kerja. Telefon pintar menjadikan pekerja sentiasa boleh dicapai. Mesyuarat boleh berlaku pada bila-bila masa. Emel tidak mengenal waktu. Kewujudan aplikasi kerja membuatkan garis antara pejabat dan rumah hilang sepenuhnya. Apa yang dulu dianggap lembut — ‘sekadar tanya sekejap’ — kini menjadi rantaian tugas tidak berkesudahan. Ramai yang bekerja dari rumah bukan kerana fleksibiliti, tetapi kerana kerja telah masuk ke rumah tanpa meminta izin.

Kita hidup dalam budaya yang memuja sibuk. Mereka yang tidak sibuk dianggap tidak produktif. Namun, kesibukan yang berterusan akhirnya memakan diri. Kajian antarabangsa menunjukkan keletihan kerja kronik mengurangkan kreativiti, meningkatkan kesilapan, dan menjejaskan kesihatan mental. Dalam jangka panjang, negara yang rakyatnya letih sebenarnya negara yang hilang daya inovasi.

Dasar yang ketinggalan di belakang masa

Malaysia bercakap tentang produktiviti, inovasi dan daya saing global. Namun, kita jarang menyentuh soal masa sebagai sumber ekonomi yang penting. Negara-negara Scandinavia, misalnya, memperkenalkan dasar waktu kerja fleksibel, cuti ibu bapa yang panjang, serta pengurangan waktu kerja sebagai pelaburan jangka panjang. Mereka percaya bahawa rakyat yang mempunyai masa untuk keluarga, pendidikan dan diri sendiri adalah rakyat yang lebih stabil dan produktif.

Malaysia, sebaliknya, masih terperangkap dalam logik lama: bekerja lebih lama bermakna bekerja lebih baik. Kita belum memiliki dasar menyeluruh tentang waktu kerja fleksibel, perlindungan pekerja gig, cuti penjaga, atau had komunikasi kerja selepas waktu pejabat. Dalam banyak organisasi, budaya korporat yang menghukum menggantikan budaya yang membimbing. Ini menyebabkan pekerja bukan saja kehilangan masa, tetapi kehilangan diri.

Masa sebagai hak asasi sosial

Kemiskinan masa bukan sekadar isu ekonomi, tetapi isu maruah manusia. Kita kehilangan masa untuk perkara yang menjadikan hidup bermakna — masa untuk memeluk anak, masa untuk menjaga kesihatan mental, masa untuk membaca, masa untuk tidur yang cukup, masa untuk menjadi diri sendiri. Ia adalah kemiskinan yang tidak kelihatan tetapi dihayati setiap hari.

Sudah tiba masanya kita melihat masa sebagai hak asasi sosial dalam negara moden. Masa untuk berehat bukan malas. Masa untuk keluarga bukan kelemahan. Masa untuk diri sendiri bukan pembaziran. Masa adalah syarat asas untuk menjadi manusia yang seimbang. Negara yang menghargai masa rakyatnya adalah negara yang menghargai jiwanya sendiri.

Negara tidak akan maju jika rakyat letih

Malaysia tidak boleh berharap menjadi negara berpendapatan tinggi jika rakyatnya hidup dalam keletihan yang berpanjangan. Kemiskinan masa melemahkan negara dengan cara paling sunyi — ia merosakkan keluarga, melemahkan inovasi, mengurangkan produktiviti, dan melumpuhkan daya cipta. Dalam dunia yang semakin pantas, negara yang menghargai masa rakyatnya adalah negara yang akan menang.

Jika Malaysia mahu bergerak ke arah masa depan lebih sihat, berdaya saing dan sejahtera, kita perlu mengangkat masa sebagai aset dan bukan sisa. Kemajuan bukan hanya gaji yang tinggi, tetapi kemampuan rakyat untuk hidup dengan tenang, bahagia dan lengkap. Kita bukan hanya memerlukan polisi ekonomi yang baik, tetapi juga polisi masa — agar rakyat tidak terus menjadi miskin dalam perkara yang paling penting untuk menjadi manusia.

Penulis ialah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.