Empati yang kian menipis

Ada satu perubahan halus yang berlaku dalam cara kita berhubung sesama manusia. Ia tidak datang dengan pengumuman rasmi atau peristiwa besar. Ia berlaku perlahan, hampir tidak disedari—dalam cara kita bertanya, dalam cara kita menjawab, dan dalam cara kita menilai orang lain sebelum benar-benar mendengar.

Kita semakin pantas memberi reaksi, tetapi semakin lambat memberi ruang. Kita cepat membentuk pendapat, tetapi jarang menunggu cerita itu selesai. Dalam dunia yang bergerak laju, empati sering menjadi perkara pertama yang tercicir—bukan kerana kita kejam, tetapi kerana kita keletihan.

Cepat menghukum, lambat mendengar

Hari ini, satu ayat sudah cukup untuk melabel seseorang. Satu kesilapan kecil boleh membentuk gambaran besar yang sukar dipadam. Kita membaca sebahagian cerita, lalu melengkapkannya dengan andaian sendiri. Tidak kerana kita berniat jahat, tetapi kerana kita sudah terbiasa membuat kesimpulan pantas.

Mendengar sepenuhnya memerlukan tenaga. Ia menuntut kita menangguhkan penilaian, menahan reaksi, dan menerima kemungkinan bahawa kita mungkin tidak tahu segalanya. Dalam ruang digital yang meraikan kepantasan, kesabaran seperti ini kelihatan tidak praktikal. Namun empati tidak pernah lahir daripada kepantasan. Ia lahir daripada kesediaan untuk tinggal lebih lama dengan sesuatu yang tidak selesa.

Apabila manusia menjadi tajuk kecil

Kita semakin kerap melihat manusia sebagai ringkasan. Sebagai klip pendek. Sebagai petikan ayat yang dipetik di luar konteks. Cerita hidup yang kompleks dipermudahkan menjadi satu sudut pandang, lalu disebarkan tanpa belas.

Dalam proses itu, kita lupa bahawa di sebalik setiap tindakan, ada latar yang tidak kita lihat. Ada ketakutan yang tidak dizahirkan. Ada keletihan yang tidak sempat diceritakan. Kita menilai hasil, tetapi jarang menelusuri perjalanan. Apabila manusia dilihat sebagai tajuk kecil, empati kehilangan tempatnya. Kita tidak lagi bertanya ‘mengapa’, sebaliknya terus bertanya ‘siapa yang salah’.

Letih yang tidak sempat dirasai

Sebahagian daripada penipisan empati datang daripada keletihan kolektif. Kita sendiri sedang bergelut—dengan tekanan kerja, tuntutan hidup, dan kebisingan maklumat yang tidak pernah berhenti. Dalam keadaan ini, memberi empati terasa seperti beban tambahan. Kita menjadi lebih defensif, lebih mudah tersinggung, dan lebih cepat melihat ancaman dalam perbezaan pendapat.

Ada satu perkara yang jarang kita akui: empati menuntut tenaga emosi. Ia bukan reaksi spontan, tetapi pilihan sedar. Untuk memahami orang lain, kita perlu memperlahankan diri. Dan memperlahankan diri dalam dunia yang mendesak selalunya terasa seperti satu kemewahan. Maka kita memilih jalan pintas—menilai cepat, bergerak terus, dan menganggap itu sebagai kecekapan.

Dalam proses itu, kita mula melihat empati sebagai sesuatu yang boleh ditangguhkan. Kita beritahu diri sendiri bahawa kita tidak cukup masa, tidak cukup ruang, tidak cukup emosi untuk memikirkan keadaan orang lain. Namun apabila empati diketepikan, hubungan menjadi lebih rapuh, dan beban emosi yang kita tanggung sebenarnya bertambah.

Empati juga sering disalah anggap sebagai kelemahan. Kita takut jika terlalu memahami, kita akan dipijak. Jika terlalu berlembut, kita akan dimanipulasi. Lalu kita memilih untuk berjarak, bersikap neutral secara emosi, dan melindungi diri dengan tembok penilaian. Namun, tembok itu bukan sahaja menghalang orang lain, ia juga menghalang kita daripada benar-benar berhubung.

Mengembalikan empati dalam perkara kecil

Dalam kehidupan seharian, penipisan empati dapat dilihat pada perkara kecil. Nada jawapan yang semakin pendek. Kesediaan mendengar yang semakin nipis. Kita mula membalas bukan untuk memahami, tetapi untuk menutup perbualan. Kita hadir secara fizikal, tetapi tidak sepenuhnya secara emosi.

Ironinya, kebanyakan daripada kita tidak pernah berhenti berharap agar orang lain lebih memahami. Kita mahu ruang untuk menjelaskan diri. Kita mahu diberi peluang kedua. Kita mahu dilihat sebagai manusia yang lebih daripada satu kesilapan. Namun pada masa yang sama, kita semakin jarang memberikan ruang yang sama kepada orang lain.

Empati juga menuntut kita memperlahankan bahasa. Bukan sekadar apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakannya. Nada yang dipilih, jeda yang diberikan, dan kesediaan untuk tidak menutup ruang dengan jawapan segera. Dalam banyak keadaan, luka bukan berpunca daripada perbezaan pendapat, tetapi daripada cara perbezaan itu disampaikan.

Apabila bahasa menjadi terlalu tajam, niat baik sering tenggelam. Apabila respons terlalu pantas, kefahaman tidak sempat terbentuk. Maka empati bukan sekadar sikap dalaman, tetapi disiplin dalam berbahasa—menahan diri daripada mempercepatkan sesuatu yang sepatutnya diberi masa.

Empati tidak selalu memerlukan perbualan panjang atau penyelesaian besar. Selalunya, ia bermula dengan perkara kecil—memberi masa seseorang menghabiskan ayatnya, membaca sesuatu dengan niat memahami, atau menahan diri daripada komen yang tidak perlu. Kadang-kadang, empati hanya hadir sebagai keengganan untuk memperlekeh. Sebagai kesediaan untuk menunggu. Sebagai keputusan untuk tidak menambah luka pada keadaan yang sudah sedia rapuh.

Dalam dunia yang gemar mempamerkan reaksi, empati yang paling tulen sering berlaku di luar perhatian. Ia tidak tular. Ia tidak dipuji. Tetapi ia menjaga sesuatu yang lebih asas—hubungan manusia.

Ada masanya, empati juga perlu bermula dengan keberanian untuk mengakui bahawa kita tidak tahu. Tidak tahu keseluruhan cerita. Tidak tahu beban yang dipikul orang lain. Dalam budaya yang gemar menampilkan kepastian, mengaku tidak tahu sering dianggap kelemahan. Sedangkan dari situlah empati mula bernafas.

Apabila kita membenarkan diri sendiri berada dalam posisi ‘belum faham’, kita menjadi lebih terbuka untuk bertanya dengan niat yang betul. Kita tidak lagi mencari kesalahan, tetapi cuba memahami sebab. Kita tidak segera membetulkan, tetapi memberi ruang. Sikap ini tidak menjadikan kita kurang tegas; ia menjadikan kita lebih manusiawi.

Empati seperti ini jarang kelihatan kerana ia tidak menghasilkan reaksi segera. Ia tidak menutup perbualan dengan cepat. Sebaliknya, ia membuka kemungkinan—bahawa hubungan boleh dipulihkan, bahawa perbezaan boleh dijelaskan, dan bahawa manusia tidak perlu sentiasa berhadapan sebagai pihak yang saling berlawanan.

Dan mungkin, dalam dunia yang semakin gemar bersuara, keberanian paling senyap hari ini ialah keberanian untuk memahami sebelum menilai. Walaupun tiada siapa melihatnya. Walaupun tiada siapa memujinya.

Mohamed Nasser Mohamed ialah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.