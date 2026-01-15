Dari pertembungan tamadun kepada keruntuhan tamadun Barat

Siri ceramah terkini oleh bekas Ahli Parlimen Britain, George Galloway, menarik kehadiran sangat besar kerana personalitinya yang kuat serta pengalaman politiknya yang luas, khususnya berkaitan Timur Tengah dan dunia.

Hubungan persahabatannya yang erat dengan mendiang Yasser Arafat dari Pertubuhan Pembebasan Palestin (PLO) serta pemahaman mendalam tentang Palestin memberikan Galloway pengetahuan langsung luas mengenai Timur Tengah.

Kepercayaan dan hubungan beliau telah menyebabkan Israel dan sekutu Baratnya memandang Galloway sebagai individu perlu diawasi.

Beliau menceritakan pengalaman ngeri di tangan pihak berkuasa Britain di Lapangan Terbang Gatwick, di mana beliau dan isterinya disoal siasat kira-kira 10 jam.

Beliau tidak dibenarkan berdiam diri dan akan didakwa jika enggan menjawab soalan. Isterinya pula disoal mengapa dia mengecat kuku jarinya dengan bentuk dan warna bendera Palestin.

Beliau juga menyebut bagaimana seorang wanita Britain berusia 90 tahun ditangkap kerana memegang sepanduk memaparkan perkataan “Palestinian Authority”, dengan kemungkinan berdepan hukuman penjara sehingga 12 tahun.

Inilah undang-undang Britain yang menjadi model bagi undang-undang sivil dan Parlimen Malaysia, dengan kepercayaan ia mewakili sebuah negara adil dan saksama untuk semua rakyatnya. Pengaruh Zionis yang kuat jelas meninggalkan kesan besar dalam masyarakat Britain hari ini.

Ketika Great Britain menekan pandangan rakyatnya sendiri yang menyokong Palestin, Amerika Syarikat pula bertindak keras terhadap rakyatnya dalam apa yang dipanggil tindakan membanteras pendatang tanpa izin, dengan korban terbaharu – seorang warga Amerika, ibu 37 tahun kepada tiga anak yang ditembak tiga kali ketika memandu menjauhi pegawai Agensi Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam AS (ICE).

Pemerintahan autoritarian semakin menonjol dalam dua negara Barat itu yang kononnya liberal, dengan AS mengeksport dasar agresifnya, termasuk menculik presiden negara jiran Venezuela, mengancam Cuba dan Colombia, serta kini mengancam Iran yang jauh, susulan pergolakan dalaman Iran yang berpunca daripada sekatan ekonomi jangka panjang AS sendiri.

Barat yang dipimpin AS dan Britain telah lama kehilangan kedudukan moral serta kewibawaan untuk menasihati atau mengajar bahagian dunia lain seperti Timur Jauh, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan.

Negara lain di dunia semakin cepat beralih kepada BRICS dari segi ekonomi, menjauhi dominasi cengkaman Barat.

Setelah kehilangan dominasi ekonomi dan kini kedudukan moral, Barat terumbang-ambing dalam kekacauan dan anarki untuk mencari relevan dalam dunia baharu bersifat multipolar ini.

Ini bukan lagi senario lama “Clash of Civilisations” yang dikatakan oleh Samuel Huntington.

Kini, ia adalah era baharu “Crash of Civilisation” atau Keruntuhan Tamadun Barat yang berlaku di negara-negara Barat. Keadaan terdesak dan berbahaya ini jelas melalui langkah agresif AS terhadap jiran-jirannya di Amerika Selatan dan juga terhadap Iran yang jauh.

Malah, ia turut menyasarkan sekutu Natonya dengan hasrat untuk menguasai Greenland.

Kita belum boleh bercakap tentang tatanan dunia baharu, sekurang-kurangnya dalam masa terdekat.

Dalam tempoh “Crash of Civilisation” yang semakin hampir ini, apa yang kita saksikan ialah “New World Disorder” yang dipimpin negara-negara terdesak serta berbahaya seperti AS dan Great Britain.

Mereka langsung tidak menghormati undang-undang antarabangsa dan mengabaikan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ). Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu juga diketepikan.

Dunia sedang menjauhi tamadun Barat dengan Burkina Faso memimpin benua Afrika, Turki- Arab Saudi dan Pakistan membentuk axis kerjasama dan negara Asia bersama China membentuk kumpulan mereka sendiri tanpa Barat. Iran tidak lagi dilihat kuasa didorong keganasan selepas serangan Israel dan AS ke atas Iran.

Inilah akibat hilang kepercayaan kepada kuasa rakus pimpinan Barat yang mendorong dunia menjauhi mereka.

Malaysia mesti memposisi diri dalam kumpulan maju BRICS dan Asean untuk menjauhi kesan negatif menjelang zaman keruntuhan tamadun Barat bergolak.

Raja Kamarul Bahrin Shah ialah pengerusi Biro Antarabangsa Amanah.

