Krisis yang mungkin menenggelamkan Iran

Esei Robin Wright bertarikh 13 Jan 2026 dalam New Yorker, “Iran’s Regime is Unsustainable”, bersifat ramalan bukan kerana menjangka keruntuhan segera, tetapi menganalisis dengan teliti mengapa republik itu telah memasuki fasa kemerosotan berperingkat yang semakin sukar dipulihkan.

Iran hari ini bukan sekadar menghadapi kitaran ketidakstabilan biasa; negara itu berdepan krisis sistemik di mana penindasan politik, keruntuhan ekonomi dan keletihan ideologi saling menguatkan antara satu sama lain di seluruh lapisan masyarakat.

Di tengah-tengah pergolakan semasa terdapat gabungan kegagalan struktur jangka panjang dan kejutan mendadak.

Protes tercetus pada 28 Dis 2025, bermula apabila peniaga di Pasar Besar Tehran menutup kedai mereka sebagai tindak balas terhadap kejatuhan nilai rial. Simboliknya jelas dan tidak boleh disalah tafsir.

Secara sejarah, pasar itu menjadi salah satu tonggak sosial terpenting rejim, yang membantu mengekalkan Revolusi 1979 dan kemudian menyokong kuasa ulama.

Apabila peniaga melakukan mogok, ia bukan sekadar protes ekonomi; ia menandakan bahawa koalisi sosial rejim telah retak. Pemberontakan ini tidak muncul secara bersendirian.

Ia gelombang terbaru dalam rangkaian panjang protes besar sejak 2009, termasuk Gerakan Hijau, protes ekonomi 2017–2019, dan kebangkitan “Wanita, Kehidupan, Kebebasan” pada 2022.

Yang membezakan gelombang semasa ialah keluasan geografi dan sosialnya. Nilai mata wang Iran — rial — telah merosot hampir 90% berbanding dolar AS.

Demonstrasi dilaporkan di semua 31 wilayah, meliputi pusat bandar, bandar kecil, kumpulan etnik majoriti, pelajar, pekerja, peniaga, dan semakin ramai unsur kelas menengah yang sebelum ini berharap kepada reformasi berperingkat.

Lebih 2,000 kematian dan ribuan tangkapan sejak akhir Disember 2025 menekankan ketergantungan rejim terhadap kekerasan sebagai alat utama untuk bertahan.

Sorakan yang bergema di seluruh Iran — terutama “Mati kepada Diktator” — sangat bermakna. Ia bukan permintaan untuk reformasi dasar, pelarasan subsidi, atau rombakan Kabinet.

Ia mencerminkan rasa pengkhianatan dan ketidakamanan yang mendalam selepas hampir setengah abad pemerintahan teokratik. Bagi ramai rakyat Iran, rejim itu tidak lagi mewakili perlawanan, keadilan, atau autoriti moral.

Ia melambangkan kelesuan, penghinaan, dan penyempitan pilihan hidup di sebuah negara yang kaya dengan modal insan dan sumber semula jadi tetapi miskin akibat salah urus serta sekatan.

Kemerosotan dalaman menjadi salah satu kerentanan paling besar, seperti dinyatakan Wright.

Rejim semakin memfokuskan perhatian untuk menangkap bukan sahaja pembangkang tetapi juga reformis sendiri — tokoh yang pernah berfungsi sebagai “pengimbang ketegangan” dengan menyalurkan kekecewaan rakyat melalui politik pilihan raya terkawal.

Kesahihan reformasi telah terjejas teruk selepas pilihan raya presiden 2009 yang dipertikaikan dan dianggap sebagai penipuan.

Sejak itu, janji reformis gagal menghasilkan perubahan bermakna dan menghakis kepercayaan awam.

Ahli sosiologi seperti Ali Kadivar dan Charles Kurzman menekankan hakisan kredibiliti itu.

Rakyat tidak lagi percaya bahawa pendekatan berperingkat dalam sistem boleh membawa akauntabiliti atau kelegaan ekonomi.

Reformis semakin dilihat sebagai tidak berkuasa atau bersubahat, terperangkap dalam struktur yang direka untuk mengekang mereka.

Ini meninggalkan rejim dengan lebih sedikit orang perantara antara negara dan masyarakat — dan pilihan yang semakin terhad selain daripada penindasan.

Bekas duta Britain, Rob Macaire, dengan tegas menyatakan Tehran kelihatan kehabisan idea.

Tiada strategi ekonomi yang jelas mampu menstabilkan mata wang, menarik pelaburan, atau menangani inflasi yang telah memusnahkan kuasa beli isi rumah.

Tiada juga visi politik yang mampu menyatukan generasi muda yang berhubung digital dengan golongan ulama tegar yang memerintah melalui ketakutan, bukannya persetujuan.

Jentera keselamatan rejim kekal kuat tetapi tidak kebal terhadap tekanan ini.

Pengawal Revolusi dan pasukan berkaitan yang berjumlah ratusan ribu telah menunjukkan kesediaan menggunakan kekerasan maut. Namun, penindasan pada skala ini menuntut kos tinggi, bukan sahaja dari segi moral, tetapi juga dari sudut institusi.

Askar dan pegawai polis biasa berkongsi kesukaran ekonomi yang sama seperti penunjuk perasaan: gaji merosot, harga makanan meningkat, dan masa depan tidak menentu. Kesetiaan mereka, walaupun kuat di peringkat atas, tidak boleh dianggap tidak terhingga di peringkat bawah.

Serangan terbaru Israel dan Amerika Syarikat terhadap kemudahan ketenteraan dan nuklear Iran menambah kerumitan itu.

Selain impak kepada peralatan, serangan itu telah meruntuhkan imej kebal yang dibina oleh negara.

Apabila digabungkan dengan ketidakstabilan domestik, tekanan luar boleh menghakis moral dalam institusi keselamatan, terutamanya di kalangan komander pertengahan yang perlu memutuskan sama ada untuk meningkatkan keganasan atau ragu-ragu.

Sejarah menunjukkan keruntuhan autoritarian jarang bermula dengan pengkhianatan dari atas; ia berlaku apabila keraguan merebak di kalangan mereka yang ditugaskan menegakkan ketenteraman.

Penganalisis membuat perbandingan dengan titik perubahan sejarah seperti kejatuhan Tembok Berlin, di mana rejim yang kelihatan stabil tiba-tiba runtuh apabila penguatkuasaan gagal.

Iran bukan Jerman Timur dan analogi itu tidak boleh dipanjangkan.

Namun, pengajaran asas tetap relevan: rejim yang bergantung hampir sepenuhnya kepada paksaan akhirnya berdepan saat di mana ketakutan tidak lagi mencukupi untuk mentadbir.

Apa yang menjadikan krisis semasa amat berbahaya ialah tiadanya “laluan keluar” yang dipercayai. Kepimpinan berpecah, ideologi tegar, dan penuaan.

Kuasa tertinggi tertumpu pada segelintir pihak, tetapi mereka tidak lagi mempunyai daya tarikan atau sokongan revolusi yang dahulunya menggerakkan rakyat.

Kelegaan ekonomi terhad oleh sekatan dan kegagalan dasar sendiri.

Reformasi politik dilihat sebagai ancaman eksistensial dan bukan strategi kelangsungan hidup.

Hujah utama Wright bahawa rejim tidak lestari tidak bermakna keruntuhan segera.

Sistem autoritarian boleh bertahan lebih lama daripada dijangka, terutama apabila pembangkang berpecah dan pihak luar berhati-hati.

Tetapi kelestarian tidak diukur dalam minggu atau bulan; ia diukur sama ada sistem mampu memperbaharui keabsahan, menyesuaikan institusi, dan menawarkan masa depan yang munasabah kepada rakyatnya.

Dalam ketiga-tiga aspek itu, republik itu gagal.

Iran hari ini berada di persimpangan bukan revolusi mengejut, tetapi ketidakstabilan yang berpanjangan.

Bahaya bukan hanya apa yang berlaku jika rejim tumbang, tetapi juga apa yang berlaku jika ia tidak — jika penindasan bertambah, ekonomi semakin merosot, dan masyarakat terpecah hingga tidak boleh diperbaiki.

Dalam erti itu, Wright benar: persoalannya bukan lagi sama ada sistem berada di bawah tekanan, tetapi berapa lama ia boleh terus mentadbir menentang kehendak, kesejahteraan, dan harapan rakyatnya sendiri.

