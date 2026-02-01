Bila kebaikan jadi beban

Ada saat dalam hidup, kita bertindak tanpa berfikir panjang. Bukan kerana mahu menjadi wira, bukan kerana mahu dipuji. Ia berlaku kerana naluri—naluri manusia yang melihat orang lain dalam bahaya, lalu tubuh bergerak lebih cepat daripada akal. Kita menolong kerana itulah yang diajar sejak kecil: jika ada orang dalam kesusahan, hulurkan tangan.

Dalam masyarakat yang sering mengagungkan empati, tindakan sebegini dianggap kemuncak kemanusiaan. Kita memuji keberanian, mengangkat nilai simpati, dan menyimpulkan cerita dengan ayat yang mudah dan selesa: nasib baik ada orang baik. Namun realitinya, tidak semua pertolongan berakhir dengan rasa lega. Ada kebaikan yang, selepas debu kecemasan reda, meninggalkan kesan yang lebih panjang—gangguan emosi, tekanan mental, dan rasa sesal yang hadir perlahan-lahan.

Saat refleks, bukan hero

Di ruang awam, dalam situasi tegang, seseorang boleh bertindak sebagai benteng. Ia berlaku dalam sekelip mata—seorang menjadi perantara, satu konflik diredakan, satu ancaman ditamatkan. Tiada skrip. Tiada masa menimbang risiko jangka panjang. Yang ada hanya satu niat: hentikan bahaya sebelum keadaan menjadi lebih buruk.

Dalam saat-saat begini, kita tidak berfikir tentang akibat sosial atau emosi. Kita hanya mahu memastikan semua orang selamat. Apabila keadaan kembali terkawal, kita menyangka episod itu telah tamat. Laporan dibuat, kata maaf diucapkan, pihak terlibat beredar. Penolong pula melangkah pergi dengan perasaan bahawa tugas kemanusiaannya sudah dilunaskan.

Hakikatnya, di sinilah kisah sebenar kadang-kadang bermula—bukan ketika bahaya memuncak, tetapi ketika semuanya kelihatan sudah selesai.

Kebaikan yang disangka tamat

Ramai penolong beranggapan garis telah ditarik dengan jelas: urusan selesai, masing-masing kembali ke kehidupan sendiri. Namun tidak semua orang yang ditolong memahami sempadan itu. Ada yang mentafsir pertolongan sebagai ikatan peribadi. Ada yang melihat empati sebagai jemputan untuk terus bergantung. Ada juga yang, kerana latar hidup yang berlapis trauma dan ketidakstabilan, memindahkan keperluan emosi kepada orang yang kebetulan hadir pada saat paling rapuh.

Dalam keadaan ini, kebaikan berubah bentuk. Ia tidak lagi tentang menyelamatkan keadaan, tetapi tentang mengurus akibat yang tidak diminta. Panggilan telefon yang semakin kerap. Mesej yang melanggar waktu dan adab. Percubaan memasuki ruang peribadi atas nama ‘terhutang budi’, ‘kejujuran’, atau “sekadar mahu berbincang”.

Penolong yang pada awalnya ikhlas mula terasa terperangkap. Bukan kerana dia menyesal berbuat baik, tetapi kerana kebaikan itu kini menuntut harga yang tidak pernah dipersetujui.

Bila yang ditolong tidak tahu batas

Masyarakat sering mengangkat empati, tetapi jarang berbicara tentang batas. Kita diajar supaya peka terhadap kesusahan orang lain, namun tidak dilatih untuk mempertahankan ruang sendiri selepas pertolongan diberikan. Akibatnya, penolong terperangkap antara dua rasa: tanggungjawab moral dan keselamatan diri.

Ada yang memilih berdiam diri demi mengelakkan konflik. Ada yang cuba berundur secara baik, tetapi tidak dihormati. Ada juga yang terpaksa berdepan dengan gangguan berpanjangan walaupun telah menjelaskan keadaan sebenar—tentang keluarga, komitmen hidup, dan batas yang tidak boleh dilanggar.

Di sinilah muncul rasa sesal yang sukar diakui. Bukan sesal kerana menolong, tetapi sesal kerana tidak tahu bila harus berhenti. Rasa ini sering disimpan sendirian kerana takut dilabel tidak empati atau tidak berhati perut. Padahal hakikatnya, menjaga sempadan bukan tanda kurang kemanusiaan; ia tanda kematangan.

Kebaikan dalam masyarakat yang semakin rapuh

Fenomena ini bukan kes terpencil. Dalam masyarakat bandar yang semakin terasing, ramai individu hidup dengan sokongan emosi yang rapuh. Apabila berlaku krisis, sesiapa sahaja yang tampil membantu boleh disalah tafsir sebagai penyelamat mutlak—tempat bergantung, tempat meluah, malah tempat memindahkan harapan hidup.

Masalahnya, penolong bukan profesional. Mereka bukan kaunselor, bukan ahli terapi, bukan institusi. Mereka hanya manusia biasa yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah. Apabila harapan yang terlalu besar diletakkan pada bahu yang tidak bersedia, kebaikan bertukar menjadi beban yang senyap tetapi menekan.

Kebaikan dan ilusi hutang budi

Satu masalah besar dalam budaya kita ialah ilusi hutang budi. Pertolongan sering dianggap sebagai perjanjian tidak bertulis yang memberi lesen kepada pihak lain untuk terus menuntut perhatian, masa, dan emosi. Apabila penolong mula berundur, dia pula dilihat sebagai berubah, tidak setia, atau tidak mengenang jasa.

Hakikatnya, pertolongan tidak sepatutnya mencipta hutang yang membelenggu. Ia sepatutnya memulihkan keadaan, bukan membina kebergantungan baharu. Apabila garis ini menjadi kabur, kebaikan bertukar menjadi alat tekanan—halus, senyap, tetapi berpanjangan.

Lebih membimbangkan, masyarakat cenderung menyebelahi pihak yang ‘kelihatan lemah’, tanpa menilai sama ada sempadan telah dilanggar. Penolong akhirnya memikul rasa bersalah yang tidak sepatutnya.

Panduan yang tidak pernah diajar

Kita diajar sejak kecil untuk membantu. Kita jarang diajar cara melindungi diri selepas membantu. Sedangkan dalam dunia yang semakin kompleks, kedua-duanya perlu berjalan seiring.

Pertama, bezakan empati dengan keterikatan. Menolong dalam kecemasan tidak bermaksud membuka akses berterusan ke kehidupan peribadi. Empati ada titik tamat.

Kedua, tetapkan sempadan awal dan jelas. Kejelasan bukan kekasaran. Ia bentuk kejujuran yang menyelamatkan kedua-dua pihak.

Ketiga, jangan romantikkan pengorbanan. Kebaikan tidak perlu disertai penderitaan untuk dianggap sah.

Keempat, utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ini bukan mementingkan diri, ini tanggungjawab.

Akhirnya, kita perlu berani menyebut kebenaran yang jarang disebut: ada kebaikan yang perlu dihentikan, bukan kerana ia salah, tetapi kerana ia sudah melanggar sempadan hidup kita.

Kita tidak harus berhenti menolong. Tetapi kita mesti belajar menolong dengan sedar, berlapik, dan bersempadan. Jika tidak, kebaikan yang lahir daripada niat murni boleh bertukar menjadi beban yang panjang, senyap, dan melelahkan—beban yang tidak sepatutnya ditanggung oleh orang baik.

Menolong juga perlukan kebijaksanaan

Ada perbezaan besar antara menjadi orang baik dan menjadi orang bertanggungjawab. Orang baik bertindak dengan hati, orang bertanggungjawab bertindak dengan kesedaran. Dalam dunia hari ini, kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan mudah dieksploitasi, sama ada secara emosi, sosial, atau moral. Niat yang murni boleh disalah tafsir. Keikhlasan boleh dibaca sebagai kelemahan. Dan empati yang tidak bersempadan boleh membuka ruang kepada manipulasi yang halus tetapi berpanjangan.

Atas sebab itu, menolong juga perlu disertai penilaian. Bukan untuk mencurigai semua orang, tetapi untuk memastikan pertolongan tidak berubah menjadi tanggungan. Kita berhak membantu, dan kita juga berhak berhenti apabila bantuan itu mula melanggar batas kewarasan, keselamatan, dan kesejahteraan hidup sendiri.

Mohamed Nasser Mohamed ialah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

