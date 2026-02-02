Di antara dua kuasa

Dalam dunia yang semakin tidak menentu, diplomasi jarang lagi bersifat ideal. Ia kini lebih mirip seni bertahan — mencari ruang bernafas di antara tekanan ekonomi, tuntutan politik domestik, dan percaturan kuasa besar yang sukar diramal. Lawatan Perdana Menteri United Kingdom (UK) Keir Starmer ke Beijing baru-baru ini mungkin kelihatan seperti rutin diplomatik biasa, namun di sebalik senyuman dan jabat tangan, ia membawa mesej yang lebih besar tentang bagaimana negara sederhana mula mencari laluan sendiri.

Hubungan UK–China yang sekian lama membeku kembali dipanaskan, bukan dengan janji perjanjian perdagangan bebas berskala besar, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang simboliknya besar: visa, tenaga hijau, pelaburan farmaseutikal, dan ya — sebotol wiski Scotch. Dalam dunia yang tidak lagi hitam putih, inilah bahasa baharu pragmatisme.

Dunia yang tidak lagi hitam putih

Globalisasi yang dahulu menjanjikan pasaran terbuka kini berhadapan dengan tembok tarif, sekatan teknologi, dan retorik nasionalisme ekonomi. Amerika Syarikat (AS) — sekutu tradisi banyak negara Barat — menjadi semakin sukar dijangka. Dengan perubahan dasar yang kerap dan ancaman tarif sebagai alat rundingan, negara-negara sederhana terpaksa membaca peta dunia dengan lebih berhati-hati.

Dalam suasana ini, pilihan bukan lagi antara setia atau membelot, tetapi antara beku atau bergerak. Bagi London, berdiam diri bererti kehilangan peluang; bergerak pula menuntut keberanian mengurus risiko. Lawatan Starmer ke China menandakan kesedaran bahawa diplomasi hari ini bukan tentang memilih blok, tetapi mengekalkan ruang autonomi.

Apabila pragmatisme mengatasi ideologi

Di Beijing, Starmer bertemu Xi Jinping dalam suasana yang digambarkan sebagai ‘hangat’. Bagi China, lawatan itu membantu membina naratif bahawa Beijing masih rakan yang boleh dipercayai, khususnya ketika hubungan dengan Washington tegang. Bagi UK, ia peluang menzahirkan kepentingan perniagaan British — daripada kewangan dan kesihatan, hingga tenaga bersih — tanpa mengikat diri kepada komitmen yang sukar dipertahankan di Parlimen.

Pragmatisme di sini tidak bermakna menutup mata terhadap cabaran. Syarikat asing masih mengeluh tentang birokrasi dan ketelusan di China. Namun, diplomasi moden mengajar bahawa risiko bukan untuk dielakkan sepenuhnya, tetapi untuk diurus. Dalam ekonomi yang perlahan, menunggu kesempurnaan seringkali bermakna ketinggalan.

Bukan semua perjanjian tentang angka

Beberapa hasil lawatan mungkin tampak remeh jika diukur semata-mata dengan nilai kewangan. Visa tanpa keperluan untuk tempoh 30 hari, misalnya, bukan sekadar memudahkan perjalanan. Ia isyarat kepercayaan — membuka pintu pertemuan manusia ke manusia, yang sering menjadi asas kepada keyakinan pelabur dan jaringan perniagaan.

Begitu juga dengan pengurangan tarif ke atas wiski Scotch. Di atas kertas, ia menjanjikan ratusan juta pound kepada ekonomi British. Pada tahap simbolik, ia mengiktiraf nilai budaya dan identiti — bahawa perdagangan tidak hanya mengalir melalui kontena, tetapi melalui cerita, rasa dan jenama yang dibina berdekad-dekad. Kerjasama tenaga hijau pula membawa makna jangka panjang: dunia sedang mencari penyelesaian yang menurunkan kos dan pelepasan karbon, dan skala China menjadikan inovasi lebih cepat matang.

Tekanan dalam negeri membentuk keputusan luar

Di UK, Starmer berdepan realiti yang keras. Janji pertumbuhan ekonomi sukar ditunaikan dalam persekitaran global yang bergolak. Kos sara hidup menekan, pelaburan perlu dirangsang, dan rakyat menuntut hasil yang nyata. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi menjadi alat dasar domestik — mencari peluang untuk pekerjaan, teknologi, dan pelaburan yang boleh dirasai.

Namun langkah ini menuntut imbangan yang halus. AS, di bawah Donald Trump, memberi amaran terhadap hubungan komersial yang terlalu rapat dengan Beijing. Bagi UK, mesejnya jelas: bekerjasama tanpa memutuskan — mengembangkan hubungan tanpa menggadai keselamatan dan nilai.

Di sebalik angka, ada manusia biasa

Dalam setiap kenyataan bersama dan memorandum persefahaman, sering tersembunyi persoalan yang jarang disebut secara terbuka: siapa sebenarnya yang akan merasai kesannya? Bagi kebanyakan rakyat, diplomasi ekonomi kedengaran jauh dan abstrak — angka pelaburan, kadar tarif, atau istilah ‘akses pasaran’ sukar diterjemahkan kepada kehidupan seharian.

Namun kesan sebenar sering muncul secara senyap. Pelaburan dalam sektor farmaseutikal, misalnya, bukan sekadar memperluas kapasiti penyelidikan, tetapi menentukan harga ubat, peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dan daya tahan sistem kesihatan awam. Kerjasama tenaga hijau pula bukan hanya tentang grid atau teknologi, tetapi tentang bil elektrik isi rumah dan kemampuan negara mengurangkan kebergantungan kepada sumber yang mahal serta mencemar.

Visa yang dilonggarkan membuka ruang mobiliti — bukan hanya untuk eksekutif dan ahli perniagaan, tetapi untuk pelajar, penyelidik, dan keluarga yang terpisah oleh jarak geografi. Dalam dunia yang semakin terpecah oleh sempadan dan kecurigaan, pergerakan manusia menjadi isyarat penting bahawa kepercayaan masih boleh dibina, walaupun secara berperingkat.

Di sinilah nilai sebenar pendekatan pragmatik. Ia mungkin tidak mencetuskan sorakan, tetapi ia membina jaringan kecil yang akhirnya menyokong kestabilan. Rakyat jarang menilai kejayaan diplomasi melalui sidang media; mereka menilainya melalui pekerjaan yang wujud, kos yang terkawal, dan peluang yang tidak tertutup sebelum sempat dicuba.

Tambahan pula, dalam era ketidaktentuan global, rakyat juga semakin peka terhadap harga yang perlu dibayar. Mereka mahukan jaminan bahawa keterbukaan ekonomi tidak mengorbankan keselamatan, nilai, atau maruah negara. Oleh itu, cabaran sebenar bukan memilih rakan, tetapi meyakinkan rakyat bahawa keputusan luar negara dibuat dengan penuh pertimbangan — bukan kerana terdesak, tetapi kerana berfikir jauh ke hadapan.

Diplomasi dalam dunia yang semakin sempit

Lawatan Starmer ke China bukanlah jawapan muktamad kepada semua persoalan geopolitik. Ia juga bukan isyarat bahawa risiko telah hilang. Sebaliknya, ia mencerminkan realiti baharu: negara sederhana tidak lagi boleh bergantung kepada payung lama semata-mata. Mereka perlu bergerak lincah, mempelbagaikan hubungan, dan membina keupayaan untuk berdiri sendiri.

Dalam dunia yang ruangnya semakin sempit, diplomasi menjadi latihan ketelitian — mendengar lebih banyak daripada bercakap, mengikat perjanjian kecil yang bermakna dan mengekalkan keupayaan untuk berundur jika perlu. Bagi pembaca di negara-negara lain, termasuk Malaysia, pelajarannya jelas: dalam politik global hari ini, keberanian tidak selalu lantang. Kadang-kadang, ia hadir dalam keputusan yang tenang — mencari laluan sendiri ketika peta dunia berubah di hadapan mata.

Diplomasi hari ini jarang menawarkan kepastian mutlak. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan tidak sempurna yang perlu dibuat dalam masa nyata. Dalam keadaan sedemikian, keupayaan untuk menyesuaikan diri — tanpa hilang prinsip — menjadi aset paling berharga sesebuah negara.

Akhirnya, haluan sendiri yang dicari negara-negara sederhana bukan tentang menjauhkan diri daripada sesiapa, tetapi tentang memastikan masa depan rakyat tidak terlalu bergantung kepada perubahan angin geopolitik. Dalam dunia yang terus berganjak, ketenangan dalam membuat keputusan mungkin menjadi bentuk keberanian paling relevan.

Mohamed Nasser Mohamed ialah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.