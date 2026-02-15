Apabila hadiah pertama tak diberikan

Keputusan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak menganugerahkan hadiah pertama bagi semua kategori Sayembara Penulisan Kreatif 2025 mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan penulis. Ada yang terkejut, ada yang kecewa, dan ada juga yang melihatnya sebagai tamparan moral kepada dunia penulisan tempatan. Reaksi ini wajar difahami kerana setiap karya lahir daripada masa, emosi, dan komitmen yang bukan sedikit. Namun, dalam dunia pertandingan sastera, perasaan tidak boleh mengatasi prinsip.

Perlu diingat, sejak awal penyertaan, syarat pertandingan dinyatakan dengan jelas: keputusan juri adalah muktamad. Ini bukan ayat klise yang ditulis untuk mengelakkan bantahan, tetapi satu perjanjian intelektual antara penganjur dan peserta. Menyertai pertandingan bermakna bersedia dinilai secara ketat, termasuk menerima kemungkinan bahawa karya yang dihantar—walaupun dirasakan kuat oleh penulisnya—belum mencapai tahap yang ditetapkan oleh panel juri.

Ketegasan juri dan makna sebuah hadiah

Dalam konteks sastera, hadiah pertama bukan sekadar pengiktirafan simbolik atau ganjaran kewangan. Ia membawa makna yang lebih besar: pengesahan bahawa sesebuah karya benar-benar melangkaui kebiasaan, bukan sekadar lebih baik daripada yang lain. Oleh itu, juri tidak ditugaskan untuk ‘memastikan ada pemenang’, tetapi untuk memastikan hanya karya yang benar-benar layak diangkat ke tahap tertinggi.

Memberikan hadiah pertama apabila standard belum dipenuhi sebenarnya lebih merosakkan daripada menahannya. Ia menghakis kredibiliti pertandingan dan mengelirukan penulis tentang tahap sebenar karya mereka. Dalam erti kata ini, ketegasan juri bukan tanda kegagalan penganjur, sebaliknya satu usaha mempertahankan integriti dan maruah penilaian sastera.

Keputusan untuk tidak memberikan hadiah pertama memerlukan keberanian. Ia mudah menenangkan keadaan dengan memilih pemenang ‘yang terbaik antara yang ada’, tetapi pilihan itulah yang sering menurunkan piawaian secara senyap.

Fenomena global, bukan keanehan tempatan

Apa yang berlaku dalam sayembara ini bukanlah sesuatu yang ganjil dalam landskap sastera dunia. Beberapa anugerah berprestij antarabangsa pernah melalui situasi yang sama apabila panel juri berpendapat tiada karya yang benar-benar memenuhi tahap kecemerlangan yang diharapkan.

Di Jepun, misalnya, anugerah sastera utama seperti Akutagawa Prize dan Naoki Prize pernah beberapa kali tidak menganugerahkan pemenang kerana juri bersepakat bahawa karya yang diterima belum cukup kuat. Dalam sejarah Hugo Awards pula, terdapat kategori yang memilih opsyen ‘No Award’ apabila mutu pencalonan tidak mencapai standard. Prinsip yang dipegang konsisten: lebih baik tiada pemenang daripada menurunkan piawaian demi melengkapkan senarai.

Dalam konteks ini, keputusan DBP seharusnya dilihat sebagai sebahagian daripada tradisi penjurian global yang mengutamakan mutu, bukan populariti atau tekanan emosi.

Tidak kurang juga yang mempertikaikan kemungkinan faktor ketirisan atau kekangan bajet sebagai punca sebenar hadiah pertama tidak diberikan, malah ada yang menyifatkannya sebagai keputusan yang disengajakan untuk menjimatkan kos. Tanggapan sebegini mudah muncul dalam suasana kurang maklumat, namun ia berisiko mengalihkan perbincangan daripada isu sebenar. Dalam pertandingan yang syaratnya telah jelas sejak awal, keputusan juri terletak pada penilaian mutu karya, bukan pada kedudukan kewangan penganjur. Mengaitkan ketiadaan hadiah pertama dengan soal bajet tanpa bukti kukuh bukan sahaja melemahkan wacana, malah menimbulkan kecurigaan yang tidak membantu ekosistem penulisan.

Lebih penting, jika benar kekangan kewangan menjadi penentu, ia tidak perlu diseragamkan dengan alasan estetik atau penjurian. Namun dalam kes ini, keputusan dibuat merentasi semua kategori dengan alasan yang konsisten — bahawa karya yang dihantar belum mencapai tahap tertinggi yang diharapkan. Ini sejajar dengan amalan penjurian antarabangsa yang mendahulukan integriti keputusan berbanding tekanan luar. Menjadikan isu bajet sebagai kambing hitam akhirnya hanya menutup ruang muhasabah yang sepatutnya dihadapi oleh komuniti penulis sendiri.

Salah faham tentang tujuan pertandingan

Sebahagian kekecewaan penulis berpunca daripada salah faham terhadap tujuan sebenar pertandingan penulisan. Pertandingan sering dilihat sebagai ruang validasi diri—seolah-olah penyertaan dan usaha sudah cukup untuk menjamin pengiktirafan. Hakikatnya, pertandingan ialah medan pematuhan piawaian, bukan pengesahan niat baik.

Banyak karya gagal bukan kerana lemah sepenuhnya, tetapi kerana tidak mematuhi skop yang ditetapkan. Tema ditafsir terlalu longgar, genre diabaikan, dan bentuk tidak dihormati. Ada karya yang mungkin berkesan sebagai bacaan umum, tetapi tidak sesuai sebagai karya pertandingan kerana gagal menjawab keperluan penjurian.

Dalam pertandingan, kebebasan kreatif sentiasa datang bersama disiplin. Menulis dalam batasan adalah sebahagian daripada kematangan penulis, dan di situlah ramai yang masih tersasar.

Hadiah pertama sebagai isyarat kesedaran

Ketiadaan pemenang hadiah pertama seharusnya dibaca sebagai isyarat profesional, bukan hukuman moral. Ia memberitahu bahawa tahap yang dicari belum dicapai secara kolektif, dan masih ada jurang yang perlu diperbaiki. Dalam ekosistem sastera yang matang, isyarat seperti ini sepatutnya mendorong muhasabah, bukan kemarahan atau tuduhan.

Pertandingan bukan ukuran mutlak nilai seorang penulis, tetapi ia tetap berfungsi sebagai cermin yang jujur. Apabila cermin itu menunjukkan kekurangan, reaksi paling bermaruah ialah memperbaiki mutu, bukan mempertikaikan pembaris. Menang bukan satu-satunya tujuan, tetapi kegagalan juga membawa makna jika dibaca dengan jujur.

Dalam hal ini, keputusan juri DBP wajar dihormati. Ia mengingatkan bahawa sastera bukan sekadar soal menyertai atau mencuba nasib, tetapi soal usaha berterusan untuk melangkaui batas biasa. Kadangkala, hadiah pertama yang tidak diberikan adalah pelajaran paling mahal—dan paling berguna—untuk mereka yang benar-benar ingin menjadi penulis.

Sayembara sebagai sekolah penulisan, bukan podium kemenangan

Satu perkara yang sering terlepas pandang dalam polemik sekitar keputusan sayembara ialah fungsi sebenar pertandingan penulisan itu sendiri. Sayembara bukan sekadar podium untuk mengangkat pemenang, tetapi medan latihan terbuka yang menguji kematangan penulis dalam memahami arahan, mematuhi skop, dan menterjemahkan idea dalam batas yang ditetapkan. Dalam konteks ini, kegagalan meraih hadiah pertama tidak semestinya bermaksud penulis gagal, tetapi mungkin menunjukkan proses pembelajaran itu masih belum selesai.

Ramai penulis menyertai pertandingan dengan semangat ekspresi diri yang tinggi, tetapi kurang memberi perhatian kepada sifat pertandingan sebagai satu sistem penilaian yang berbingkai. Tema ditentukan, genre diperincikan, bentuk ditetapkan — semua ini bukan hiasan, tetapi rangka asas yang mesti dipatuhi. Apabila karya dinilai gagal mencapai tahap tertinggi, ia sering berpunca daripada kegagalan mematuhi rangka ini, bukan semata-mata kerana ketiadaan bakat atau idea.

Dalam tradisi sastera yang matang, keputusan juri dibaca sebagai maklum balas kolektif, bukan penolakan peribadi. Sayembara berfungsi seperti kelas terbuka: penulis diuji bukan hanya pada kekuatan bahasa dan emosi, tetapi pada disiplin, ketepatan, dan keupayaan membaca kehendak pertandingan. Dalam erti kata ini, ketiadaan hadiah pertama boleh dianggap sebagai ‘laporan kemajuan’ yang jujur — bahawa tahap tertentu masih belum dicapai secara menyeluruh.

Melihat sayembara sebagai sekolah penulisan mengubah cara kita menanggapi keputusan. Ia mengalihkan fokus daripada rasa kecewa kepada usaha memperbaiki mutu. Kemenangan bukan satu-satunya hasil yang bernilai; kefahaman yang lebih mendalam tentang piawaian dan disiplin penulisan mungkin jauh lebih penting untuk jangka panjang seorang penulis.

Mohamed Nasser Mohamed ialah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.