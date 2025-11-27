Pemuda PKR Sarawak gesa Zaid Ibrahim mohon maaf isu MA63

Zaid Ibrahim didakwa berkata pelaksanaan penuh hak Sabah dan Sarawak, termasuk pemulangan 40% hasil bersih akan membebankan kewangan Persekutuan.

PETALING JAYA : Pemuda PKR Sarawak mendesak bekas menteri undang-undang Zaid Ibrahim memohon maaf susulan kenyataan yang didakwa menyifatkan Sarawak dan Sabah sebagai beban kepada Persekutuan selain turut mempersoalkan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63).

Ketuanya Azlan Norita menyifatkan kenyataan itu sebagai menghina dan menggambarkan kejahilan terhadap sejarah pembentukan Malaysia, lapor Borneo Post.

Beliau berkata MA63 adalah perjanjian antarabangsa dan asas kepada pembentukan negara, bukan sesuatu yang boleh dipermain atau diperlekeh.

“Sebagai bekas menteri undang-undang, beliau sepatutnya ia bukan sesuatu yang boleh dipermain atau dipandang remeh,” katanya dalam kenyataan.

Zaid dalam program audio siarnya mendakwa pelaksanaan penuh hak Sabah dan Sarawak, termasuk pemulangan 40% hasil bersih, akan membebankan kewangan Persekutuan dan mencadangkan kedua-dua negeri itu dimerdekakan daripada Malaysia.

Azlan menegaskan hak di bawah MA63 tidak boleh dirunding serta bukan alat politik murahan.

Menurutnya, kenyataan Zaid itu hanya merenggangkan hubungan antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak, selain mengabaikan sumbangan besar kedua-dua negeri itu kepada pembangunan negara.