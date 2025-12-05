Polis serbu transaksi di parkir bawah tanah

Pengarah JSJN Bukit Aman, Hussein Omar Khan, umum penahanan enam lelaki termasuk seorang bekas anggota polis dalam serbuan. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Polis menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah jenis methamphetamine dan ketamin bernilai RM13.8 juta, menerusi dua serbuan di sekitar Lembah Klang dan Perak pada 1 Dis lepas.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) Bukit Aman, Hussein Omar Khan, berkata serbuan menyaksikan penahanan enam lelaki tempatan berusia dalam lingkungan 26 hingga 46 tahun, termasuk seorang bekas anggota polis.

“Serbuan pertama dijalankan di kawasan parkir tingkat bawah (basement) sebuah pasar raya di Petaling Jaya yang dijadikan lokasi transaksi pengedaran dan pemeriksaan dijalankan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna jenis Toyota Alphard dan dua kereta Perodua Myvi.

“Dalam serbuan tersebut, polis menahan lima suspek dan merampas 263 bungkusan plastik disyaki dadah jenis methamphetamine dengan anggaran berat 273kg dan 98 bungkusan plastik disyaki ketamin seberat 101kg,” katanya.

Serbuan kedua dilakukan di pekarangan sebuah stesen minyak di kawasan rehat dan rawat (R&R) Simpang Pulai, Perak yang membawa kepada penangkapan suspek keenam yang berperanan sebagai peninjau, namun tiada barang salah ditemukan dalam kenderaan miliknya.

“Siasatan mendapati bekalan dadah tersebut dibawa masuk dari negara jiran di sebelah utara melalui Perlis menggunakan ‘laluan tikus’ yang boleh dilalui oleh kenderaan pacuan empat roda.

“Bekalan itu kemudiannya dibawa ke Lembah Klang untuk pasaran tempatan dan jumlah rampasan dianggarkan mampu menampung kegunaan seramai 1.7 juta penagih,” katanya.

Ujian saringan air kencing mendapati suspek pertama dan kedua positif dadah jenis ganja, manakala suspek ketiga dan keempat positif methamphetamine.

“Semakan rekod jenayah mendapati suspek kedua hingga keenam mempunyai rekod lampau, termasuk suspek keempat yang mempunyai 12 rekod kes dadah dan empat kes jenayah,” katanya.

Semua suspek ditahan reman selama tujuh hari bermula Selasa lepas hingga Ahad bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya.

Polis turut menyita aset sindiket bernilai RM140,000 yang terdiri daripada dua kenderaan pacuan empat roda dan sebuah kenderaan utiliti sukan.