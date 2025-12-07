Cukuplah serang DAP, mana ‘reset’ MCA, Ti soal Wee

Ti Lian Ker berkata Presiden MCA Wee Ka Siong sepatutnya menyerahkan kritikan terhadap DAP kepada akar umbi dan penganalisis politik.

PETALING JAYA : Seorang bekas naib presiden MCA mengkritik presiden parti itu, Wee Ka Siong kerana lebih banyak menyerang DAP daripada membincangkan masa depan dan kepimpinan MCA dalam ucapan pembukaannya pada perhimpunan agung parti.

Ti Lian Ker berkata Wee telah melepaskan peluang penting untuk menetapkan semula hala tuju politik MCA dalam ucapan tersebut, sambil berkata Ahli Parlimen Ayer Hitam itu sepatutnya menyerahkan kritikan terhadap DAP kepada akar umbi dan penganalisis politik.

Sebaliknya, kata bekas senator itu, Wee kembali kepada kebiasaan menyalahkan DAP, mengulangi rungutan mengenai Sijil Peperiksaan Bersepadu (UEC) serta memainkan semula naratif lama dari era 1900-an.

“Apa yang sepatutnya beliau sampaikan dengan jelas ialah kita bukan kalah kerana orang salah faham terhadap kita, tetapi kerana kita tidak lagi dilihat mampu memberi keyakinan, relevan atau mempunyai kesungguhan.

“Kita masih tidak mempunyai sebarang kerusi di Sabah dan hanya mempunyai kehadiran yang sangat kecil di Semenanjung Malaysia. Pengundi Cina bandar masih jelas tidak bersama MCA,” kata Ti di Facebook.

Bekas timbalan menteri itu juga berkata perwakilan MCA tertanya-tanya siapa yang akan mengambil alih kepimpinan parti itu pada 2027, iaitu ketika Wee mencapai had tempoh sembilan tahun bagi jawatan tertinggi parti.

“Perwakilan ingin tahu sama ada Wee akan menyerahkan kepimpinan kepada timbalannya (Dr Mah Hang Soon) atau jika beliau sedang mempromosikan calon lain untuk mengambil alih jawatan presiden MCA.

“Perwakilan mahukan kesinambungan kepimpinan dan mahu mengelakkan satu lagi krisis kepimpinan yang pernah melemahkan parti pada masa lalu. Kini sudah wujud krisis kepimpinan yang sedang tercetus dan semua orang secara senyap mengelakkannya walaupun ia sangat penting untuk masa depan MCA,” katanya.

Pada Jun, Wee dilaporkan berkata bahawa 191 bahagian MCA akan membincangkan masa depannya berikutan rasa tidak puas hati terhadap kekurangan pengaruh parti dalam kerajaan dan akan membawa cadangan mereka ke perhimpunan agung tahunan.

Beliau berkata satu keputusan mengenai masa depan parti dalam kerajaan perpaduan akan dibuat di perhimpunan tersebut.

Terdahulu hari ini, Wee berkata MCA akan menilai semula kedudukannya dalam Barisan Nasional (BN) sekiranya sekutu utamanya Umno bertegas untuk meneruskan kerjasama dengan parti lain di luar gabungan itu, khususnya DAP.