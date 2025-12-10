Nasib 730 pegawai farmasi tidak tentu, kontrak bakal tamat, kata senator

Kontrak 730 pegawai farmasi dalam perkhidmatan kesihatan awam akan tamat pada April dan Julai tahun depan, menurut senator itu.

PETALING JAYA : Seramai 730 pegawai farmasi kerajaan berada dalam ketidaktentuan kerana janji untuk menyerap mereka ke jawatan tetap masih belum ditunaikan, kata senator Dr RA Lingeshwaran.

Membangkitkan perkara itu di Dewan Negara kelmarin, beliau berkata mereka adalah antara 1,330 pegawai ‘sementara’ yang sepatutnya ditawarkan jawatan tetap pada Oktober, namun hanya 600 yang telah diserap.

Lingeshwaran berkata pegawai farmasi terbabit dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa permohonan mereka telah luput dan mereka tidak lagi berada dalam senarai menunggu.

“Mereka sekarang perlu menunggu pengumuman untuk menghantar permohonan baharu bagi jawatan tetap.

“Ini bermakna mereka akan menjadi sebahagian daripada kumpulan pemohon baharu yang jumlahnya ratusan orang. Ini tidak adil bagi mereka kerana mereka perlu beratur semula dari awal,” katanya.

Lingeshwaran, bekas pengarah Hospital Sungai Bakap di Pulau Pinang, menggesa kementerian menangani isu mendesak itu kerana kontrak pegawai farmasi tersebut akan tamat pada April dan Julai tahun depan.

“Ini adalah kontrak ketiga mereka dan merupakan yang terakhir di bawah peraturan kementerian. Sehubungan itu, terdapat keperluan mendesak untuk elan peralihan yang tersusun bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan farmasi di institusi kesihatan kerajaan.

“Pertama, kementerian mesti memberi jaminan bahawa permohonan terakhir mereka masih sah dan mereka akan diserap sebelum kontrak mereka tamat,” katanya.

Beliau berkata ia tidak adil jika kementerian tidak berbuat demikian memandangkan pegawai farmasi terbabit telah berkhidmat lima tahun di hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara, termasuk di kawasan pedalaman.