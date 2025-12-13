Kemboja tutup lintasan sempadan dengan Thailand ekoran pertempuran berdarah

Keadaan sebuah jambatan di wilayah Pursat, Kemboja yang ranap selepas dimusnahkan oleh jet pejuang F-16 Thailand dalam serangan udara. (Gambar EPA Images)

BANGKOK : Kemboja menutup lintasan sempadannya dengan Thailand hari ini, selepas Bangkok menafikan dakwaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bahawa satu gencatan senjata telah dipersetujui bagi menamatkan pertempuran maut yang berlarutan selama beberapa hari.

Keganasan antara dua negara jiran Asia Tenggara itu, yang berpunca daripada pertikaian yang sudah lama berlarutan mengenai sempadan era kolonial sepanjang 800km, telah mengakibatkan kira-kira setengah juta penduduk di kedua-dua belah pihak kehilangan tempat tinggal.

Sekurang-kurangnya 25 orang terkorban minggu ini, termasuk empat askar Thailand di kawasan sempadan hari ini, menurut Kementerian Pertahanan negara itu.

Korban terbaru itu disusuli dengan pengumuman Phnom Penh untuk ‘menggantung serta-merta semua pergerakan keluar masuk di semua lintasan sempadan Kemboja-Thailand’, menurut Kementerian Dalam Negeri.

Setiap pihak saling menyalahkan satu sama lain atas tercetusnya semula konflik tersebut, sebelum Trump menyatakan bahawa satu gencatan senjata telah dipersetujui.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul berkata, Trump ‘tidak menyebut sama ada kita patut mengadakan gencatan senjata’ semasa panggilan telefon mereka pada Jumaat.

Kedua-dua pemimpin itu ‘tidak membincangkan’ isu tersebut, kata Anutin kepada pemberita.

Trump sebelum itu memuji ‘perbualan yang sangat bagus’ dengan Anutin dan Perdana Menteri Kemboja Hun Manet pada Jumaat.

‘Mereka telah bersetuju untuk menghentikan semua tembakan berkuat kuasa petang ini, dan kembali kepada perjanjian damai asal’ yang dipersetujui pada Julai, tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

AS, China, dan Malaysia, selaku pengerusi blok serantau Asean, telah mengusahakan satu gencatan senjata pada Julai selepas tercetusnya siri keganasan awal selama lima hari.

Pada Oktober, Trump menyokong deklarasi bersama susulan antara Thailand dan Kemboja, menggembar-gemburkan perjanjian perdagangan baharu selepas mereka bersetuju untuk melanjutkan tempoh bertenang.

Thailand bagaimanapun menggantung perjanjian itu pada bulan berikutnya selepas askarnya cedera akibat periuk api di sempadan.