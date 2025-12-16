PNM perkenal Pusat Pembelajaran Imersif bermula Januari

Aaron Ago Dagang melawat Pusat Pembelajaran Imersif yang akan dibuka pertengahan Januari depan. (Gambar Kementerian Perpaduan Negara)

PETALING JAYA : Pengunjung Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) bakal menikmati pengalaman baharu dengan pengenalan Pusat Pembelajaran Imersif bermula pertengahan Januari depan.

Menteri Perpaduan Negara Aaron Ago Dagang berkata projek itu dibangunkan bagi memperluas akses kepada sumber maklumat digital selaras dengan peredaran masa.

Menurutnya, inisiatif tersebut turut bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi sebagai medium untuk memperkukuh perpaduan menerusi program literasi digital yang lebih komprehensif.

“Projek ini merupakan sebahagian daripada inisiatif Belanjawan 2025 di bawah Pendigitalan Khazanah Warisan Negara, yang bermula pada 15 Mac dan siap sepenuhnya pada 28 Nov lalu.

“Pusat ini adalah satu inisiatif strategik yang bertujuan memperkenalkan serta memanfaatkan teknologi terkini seperti realiti maya (VR), realiti terimbuh (AR), metasemesta (metaverse), hologram, avatar pustakawan, skrin LED, panel interaktif, robozone serta AR photobooth,” katanya dalam satu kenyataan.

Beliau berkata, inisiatif itu dilaksanakan bagi memperkaya pengalaman pembelajaran digital dalam kalangan pengguna, selain memperkukuh peranan PNM sebagai peneraju perpustakaan moden dan progresif di Malaysia.