Buang sampah di tempat awam bakal berdepan hukuman khidmat masyarakat

Hukuman khidmat masyarakat menanti orang didapati bersalah buang sampah di tempat awam, apabila Akta 672 berkuat kuasa pada 1 Jan 2026. (Gambar Bernama)

ALOR SETAR : Orang ramai yang didapati bersalah membuang sampah di tempat awam berdepan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat hingga 12 jam dan denda hingga RM2,000 apabila Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Pindaan) 2025 atau Akta 672 berkuat kuasa 1 Jan 2026.

Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) Khalid Mohamed berkata menerusi undang-undang itu tiada pihak dikecualikan termasuk pelancong asing.

Beliau berkata tindakan itu bukan bersifat menghukum, sebaliknya untuk mendidik masyarakat dalam aspek pemeliharaan kebersihan dan mengubah sikap supaya tidak membuang sampah sewenang-wenang.

“Kami ada anggota yang akan pantau dan berada di kawasan-kawasan awam sama ada dalam bentuk penyamaran. Tolonglah jaga dan buang sampah dalam tong disediakan dan jangan buang merata-rata. Tidak terkecuali pelancong asing dan kanak-kanak, kerana kita mahu tindakan ini dalam bentuk komprehensif,” katanya.

Khalid berkata demikian kepada pemberita selepas pelancaran Jelajah Kedah Bersih 2025-2030.

Beliau berkata mengutip sampah, cuci tandas serta longkang dan pesalah perlu memakai ves tertera ‘khidmat masyarakat’ antara hukumannya.