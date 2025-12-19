Pegawai penjara mengaku tak salah sebabkan kematian tahanan

Mahkamah Majistret Taiping membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan dua penjamin serta dilarang mengganggu saksi.

PETALING JAYA : Seorang pegawai penjara di Pusat Koreksional Taiping mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Taiping atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang tahanan awal tahun ini.

Ryndee O’nel Victor, 25, yang didakwa menyebabkan kematian Gan Chin Eng, 62, dengan mengetahui perbuatannya mungkin menyebabkan kematian tahanan itu, minta dibicarakan di depan Majistret Ahmad Hamdi Mustafar.

Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Dewan B, Penjara Taiping, Jalan Taming Sari di Taiping antara 3.30 hingga 4 petang 17 Jan lalu.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 304(b) Kanun Keseksaan, yang membawa hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda atau kedua-duanya, jika sabit kesalahan.

Pengarah Pendakwaan Perak, Muhammad Zaki Abdul Kudos mencadangkan jaminan RM20,000, tetapi peguam Mohd Aidil Arsad merayu jumlah itu dikurangkan memandangkan isteri tertuduh sedang hamil.

Sinar Harian melaporkan majistret menetapkan jaminan RM5,000 dengan dua penjamin dan tertuduh perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah serta dilarang mengganggu saksi.

Sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Feb depan.

Jabatan Penjara pada 11 Feb lalu mengesahkan berlaku kejadian provokasi di Penjara Taiping yang menyebabkan seorang banduan dipindahkan dari Pusat Koreksional Batu Gajah maut pada 17 Jan lalu.