Pengalaman Johari dalam korporat, kerajaan ideal untuk Miti

Pakar berpandangan pengalaman Johari Ghani menjadikannya pilihan terbaik untuk Miti, manakala Akmal Nasir berdepan masa sukar sebagai menteri ekonomi.

PETALING JAYA : Latar belakang korporat dan pengalaman Johari Ghani dalam kerajaan menjadikannya pilihan ideal untuk menerajui Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (Miti), menurut pakar ekonomi.

Yeah Kim Leng dari Universiti Sunway menjangkakan latar belakang Johari dalam perniagaan akan membawa kepada dasar yang lebih praktikal dan mesra pelabur, dengan perhatian lebih dekat pada kos, pulangan dan rantaian bekalan.

“Johari memahami realiti operasi yang dihadapi perniagaan dan tuas makroekonomi di tangan kerajaan,” kata Yeah kepada FMT, dan menambah kefahaman yang baik tentang isu-isu ini penting untuk menarik pelaburan dan menambah baik industri tempatan.

Johari menggantikan Tengku Zafrul Aziz dalam rombakan Jemaah Menteri pada Selasa.

Tengku Zafrul meletak jawatan selepas tamat penggal kedua beliau sebagai senator pada 2 Dis.

Menurut Bernama, Johari memiliki 25 tahun pengalaman dalam sektor korporat di Malaysia, dan memegang banyak peranan kepimpinan kanan, dalam syarikat tersenarai awam dan perniagaan swasta.

Pengalaman korporat beliau merangkumi pelbagai industri seperti makanan segera, pembuatan, dan pertanian; dan beliau terkenal sebagai pakar pemulihan, selepas berjaya menerajui dan memulihkan keuntungan beberapa syarikat besar, termasuk KFC Holdings dan QSR Brands, pada akhir 1990-an.

Ahli Parlimen Titiwangsa itu, yang sebelum ini merupakan menteri perladangan dan komoditi, berkata salah satu keutamaannya di Miti adalah merangsang ekonomi dengan dasar perlindungan domestik.

Seorang lagi pakar ekonomi, Geoffrey Williams, bersetuju latar belakang perniagaan Johari melayakkan beliau untuk tugas itu.

Beliau berkata Johari perlu fokus pada mengekalkan pelaburan langsung asing (FDI) pada tahap yang tinggi, sambil memulihkan pelaburan langsung domestik (DDI) yang masih ‘lesu’.

Mengenai perdagangan, Williams berkata Johari boleh mendesak untuk melanjutkan pengurangan tarif yang ditawarkan kepada Amerika Syarikat kepada semua rakan dagang, sebagai balasan sekiranya mereka mengurangkan tarif.

“Lebih penting lagi beliau mesti mendesak penghapusan halangan bukan tarif bawah Perjanjian Perdagangan Timbal Balas (dengan AS) dan sekali lagi membuat tawaran serupa dengan rakan dagang lain,” katanya.

Apa yang Akmal mesti lakukan

Mengenai pelantikan Akmal Nasrullah Nasir sebagai menteri ekonomi, Yeah berkata Ahli Parlimen Johor Bahru itu akan menghadapi masa yang sukar kerana kementerian itu terutamanya memainkan peranan penyelaras.

“Kejayaan menteri ekonomi kurang bergantung pada kepakaran teknikal dan lebih pada ketajaman politik serta keupayaan untuk menyelaraskan kementerian-kementerian,” katanya, dan menambah bahawa sokongan kuat perdana menteri kunci kepada perkara ini.

Bekas timbalan menteri peralihan tenaga dan transformasi air itu mengambil alih daripada Rafizi Ramli yang meletak jawatan pada Mei.

Williams berkata Akmal harus mengutamakan isu berlarutan yang menjejaskan ramai orang, terutama golongan berpendapatan rendah dan krisis pencen yang semakin meningkat.

“Ini adalah perkara-perkara utama yang memerlukan perhatian tetapi telah terlepas pandang,” tambahnya.