PRK di Perlis boleh cetus konfrontasi PAS-Bersatu, kata penganalisis

Speaker DUN Perlis Rus’sele Eizan berkata, beliau akan utus surat kepada SPR mohon PRK diadakan demi kestabilan politik. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Penganalisis menjangkakan kemungkinan besar berlakunya pertembungan antara PAS dan Bersatu jika PRK diadakan di Perlis, selepas kerusi tiga Adun PAS diisytiharkan kosong hari ini ekoran terhentinya keahlian mereka dalam parti.

Tiada PRK perlu diadakan bagi kerusi Chuping, Bintong dan Guar Sanji memandangkan DUN akan terbubar secara automatik dalam tempoh dua tahun.

Bagaimanapun, Speaker DUN Perlis Rus’sele Eizan berkata, beliau akan mengutus surat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) bagi memohon agar PRK diadakan demi menjamin kestabilan politik.

Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara memberi amaran bahawa keretakan antara PAS dan Bersatu dilihat ‘parah’ dan perkara ini boleh mencetuskan persaingan langsung sekiranya PRK diadakan.

“Jika PRK diadakan, kedua-dua parti itu hampir pasti akan bertembung sesama sendiri,” katanya menambah, Barisan Nasional (BN), terutamanya Umno, mungkin akan mengambil kesempatan atas perpecahan tersebut.

“Perlis (sebelum ini) ditadbir oleh BN untuk tempoh yang lama dan sokongan akar umbi tempatan terhadap Umno masih kuat. Peranan Pakatan Harapan pula dijangka lebih terhad,” katanya.

PAS menghentikan keahlian Saad Seman (Chuping), Fakhrul Anwar Ismail (Bintong) dan Ridzuan Hashim (Guar Sanji) selepas mereka didakwa menarik balik sokongan terhadap bekas menteri besar Shukri Ramli, yang juga merupakan pemimpin PAS.

Ketiga-tiga bekas Adun tersebut dikatakan terlibat dalam pakatan bersama lima Adun Bersatu untuk menyingkirkan Shukri sebagai menteri besar. Shukri meletak jawatan awal hari ini disebabkan faktor kesihatan.

Sumber sebelum ini dipetik mendakwa Bersatu merupakan dalang di sebalik rancangan menyingkirkan Shukri untuk melantik menteri besar daripada parti itu sendiri.

Bersatu dilaporkan telah mengemukakan nama tiga Adunnya, iaitu Abu Bakar Hamzah (Kuala Perlis), Megat Hashirat Hassan (Pauh) dan Izizam Ibrahim (Titi Tinggi), sebagai calon menteri besar.

Azmi memberi amaran bahawa ketidakstabilan politik akan berterusan sekiranya PRK tidak diadakan.

“Tanpa mandat baharu, sangat sukar untuk mentadbir sebagai kerajaan minoriti,” katanya.

Beliau menyifatkan kemelut ini pada dasarnya merupakan persaingan antara PAS dan Bersatu untuk menguasai Perlis, yang turut membawa implikasi lebih luas pada peringkat nasional.

“Apa yang berlaku sekarang sebenarnya adalah perebutan kuasa antara PAS dan Bersatu bagi mengawal kerajaan negeri Perlis. Selain isu di Perlis, ia juga menyentuh soal siapa yang mengawal PN di peringkat pusat.”

Sivamurugan Pandian daripada Universiti Sains Malaysia pula berpendapat, pertembungan PAS-Bersatu boleh berlaku, namun bukanlah sesuatu yang tidak dapat dielakkan.

“Risiko ini timbul kerana ketiga-tiga kerusi tersebut dimenangi di bawah tiket PAS, namun Bersatu mungkin berhujah mereka berhak bertanding sebagai rakan kongsi PN yang setara, terutama jika imbangan kuasa di Perlis menjadi taruhan,” katanya.

Sivamurugan berkata, amaran Speaker mengenai kemungkinan berlakunya DUN tergantung menunjukkan betapa terdesaknya situasi tersebut, dan tanpa mandat baharu, aspek keabsahan dan kestabilan akan terus dipersoalkan.

Beliau turut memberi amaran bahawa pada peringkat nasional, konfrontasi secara terbuka hanya akan mengeruhkan hubungan dalam blok PN.

“Namun, kedua-dua parti mempunyai dorongan kuat untuk mengendalikan isu ini secara pragmatik, mungkin menerusi rundingan kerusi, bagi mengelakkan gambaran berlakunya perpecahan (dalaman) menjelang pilihan raya akan datang,” tambahnya.

Bersatu rasa ‘terancam’?

Sementara itu, menurut Awang Azman Pawi daripada Universiti Malaya, PRK ketiga-tiga kerusi DUN itu, jika diadakan, akan mendedahkan garis retak yang mendalam di dalam PN.

Beliau berkata, Bersatu kini berada dalam kedudukan yang lebih lemah dan bergantung kepada parti lain di Perlis, memandangkan jawatan menteri besar dipegang oleh PAS, dan parti Islam itu menguasai majoriti kerusi DUN susulan PRN lepas.

“Bersatu semakin terasa dipinggirkan dan sekadar dilayan sebagai rakan kongsi kerdil. Lama-kelamaan, perkara ini menimbulkan kegelisahan dalam Bersatu.

“Apabila sesebuah komponen parti rasa ancaman sebegini, kesepaduan dalam gabungan politik tersebut akan mula terhakis,” katanya.