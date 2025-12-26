Raja Muda Perlis bertemu Sheikh Abdul Muhsin di Madinah

Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail berkenan berangkat menyantuni Sheikh Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim di Pejabat Pengurusan Masjid Haramain, pekarangan Masjid Nabawi di Madinah.

PETALING JAYA : Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail berkenan bertemu Imam dan Khatib Masjid Nabawi Sheikh Abdul Muhsin Ibni Muhammad Al-Qasim di Masjid Nabawi, Madinah.

Baginda diiringi Waris Yang Kedua Negeri Perlis Syed Sirajuddin Areeb Putra Al-Haj Jamalullail dan turut dihadiri Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Shahreen Akashah Khalil serta anakanda mereka.

Abdul Muhsin memberi tausiyah supaya umat Islam menjadi hamba Allah yang soleh, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan selain sentiasa menggembirakan ibu bapa.

Beliau juga menasihatkan agar membaca dan memahami al-Quran serta memilih sahabat yang baik untuk membimbing ke arah kebaikan.

Hubungan tokoh agama itu dengan Perlis sudah lama terjalin, termasuk kunjungan pada 2014 dan majlis ilmu dua tahun kemudiannya yang memperkukuh tradisi keilmuan dan kehakiman Islam di negeri itu.

Pertemuan di Madinah itu mencerminkan hubungan erat antara kepimpinan Perlis dan institusi keilmuan Islam di Haramain, sambil memperkukuh akhlak dan penghayatan Islam dalam kalangan umat.