Tiada perbincangan khas kepimpinan parti dengan PM, kata AJK PAS

Menurutnya, beliau tidak dimaklumkan berhubung pertemuan atau perbincangan lain antara parti itu dengan perdana menteri dalam mesyuarat rasmi PAS.
“Setakat ini, dalam tiga mesyuarat bulanan Jawatankuasa PAS serta beberapa mesyuarat khas PAS yang saya hadiri, tidak pernah dilapor atau dibincangkan mengenai sebarang perbincangan lain dengan PMX (perdana menteri),” katanya menurut Utusan Malaysia.
Jelasnya, pertemuan pemimpin PAS seperti Menteri Besar Terengganu, Samsuri Mokhtar dan Menteri Besar Kedah, Sanusi Nor dengan perdana menteri perkara biasa selaras tanggungjawab pentadbiran negeri.
“Sebarang pertemuan melibatkan menteri besar atas urusan rasmi berkaitan kepentingan negeri dan tidak boleh disalah tafsir sebagai perbincangan politik atau rundingan parti.”
Ahli Parlimen Kuala Terengganu itu mengulas dakwaan Ketua Penerangan Pemuda Umno Jeli, Wan Mahusin Wan Zain bahawa PAS mengadakan pertemuan dengan perdana menteri susulan kemelut dalaman PN.
Amzad berkata, pemimpin PAS juga tidak pernah membincangkan perkara itu di luar mesyuarat rasmi.
“Perbualan tidak rasmi sesama kami pemimpin pun tidak pernah dengar perkara ini. Saya anggap dakwaan tersebut serkap jarang atau sekadar spekulasi.”
Beliau berkata, PAS tetap komited memperkasa PN dan mengusahakan penyatuan ummah dengan mengajak orang Melayu bersatu sebagai kekuatan politik kukuh dan stabil dengan disertai rakan bukan Melayu sederhana dan tidak melampau dalam mempertikai perkara sensitif kepada kedudukan Islam serta orang Melayu.