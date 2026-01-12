Warga asing ditahan pasang Jalur Gemilang terbalik

Video tular di media sosial semalam memaparkan bendera dipasang terbalik. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Lelaki warga asing berusia 38 tahun ditahan bagi membantu siasatan berkaitan pemasangan bendera Malaysia secara terbalik di sebuah premis dalam daerah Kulai, Johor.

Ketua Polis Johor Ab Rahaman Arsad berkata, pihaknya mengesan video tular dalam media sosial yang memaparkan bendera Malaysia dipasang terbalik itu pada pukul 4 petang semalam.

“Bertindak atas maklumat, sepasukan anggota dari Bahagian Siasatan Jenayah IPD Kulai telah menjalankan pemeriksaan dan menahan seorang lelaki warga China berusia 38 tahun,” katanya dalam kenyataan.

Beliau berkata, siasatan awal mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan hasil ujian saringan air kencing adalah negatif.

Tambahnya, kes disiasat bawah Seksyen 5 Akta Lambang dan Nama (Mencegah Penggunaan Tidak Wajar) 1963 (Pindaan 2017), Seksyen 14 Akta Kesalahan-kesalahan Kecil 1955 serta Peraturan 39(B) Peraturan-Peraturan Imigresen 1959/1963.

“Suspek direman tiga hari bermula hari ini bagi membantu siasatan,” katanya.