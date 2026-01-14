Lagi pegawai tinggi tentera ditahan SPRM

Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan pegawai kanan itu ditahan 11 pagi tadi untuk membantu siasatan kes tender perolehan tentera darat.

PETALING JAYA : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan seorang lagi pegawai tinggi tentera bagi membantu siasatan kes tender perolehan tentera darat.

Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki, mengesahkan pegawai kanan itu ditahan 11 pagi tadi untuk membantu siasatan kes itu.

“Saya tidak dapat memberikan butiran lanjut, sebaliknya akan mendedahkan perkembangan ini dalam sidang akhbar khas esok,” katanya menurut Berita Harian.

Sementara itu, Azam berkata, seorang bekas panglima tentera darat yang direman tujuh hari mulai 8 Jan lalu, dibebaskan 6.30 petang semalam.

Pada 23 Dis lalu, pegawai SPRM ke Kementerian Pertahanan bagi menyiasat projek dilaksanakan melalui perolehan tender terbuka dan bawah Pusat Tanggungjawab tentera darat.

Ia disusuli tindakan SPRM menyita enam akaun bank dipercayai milik seorang pegawai kanan tentera darat dan ahli keluarganya bagi membantu siasatan kes sama.