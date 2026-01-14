Pendakwaan bantah permohonan bekas setpol Hamzah padam penyataan saksi

Sayed Amir Muzzakkir Al Sayed Mohamad berdepan tiga pertuduhan rasuah membabitkan jumlah keseluruhan RM350,000 berkaitan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti peralatan untuk polis. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Pihak pendakwaan membantah permohonan bekas setiausaha politik kepada bekas menteri dalam negeri Hamzah Zainudin, Sayed Amir Muzzakkir Al Sayed Mohamad untuk memadamkan enam perenggan dalam pernyataan saksi penting pendakwaan.

Enam perenggan itu termasuk pembayaran 5% daripada nilai projek berkaitan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti peralatan untuk polis.

Timbalan Pendakwa Raya, Hazel Tan Jia Qi berkata permohonan pembelaan untuk memadamkan perenggan tiga hingga lapan dalam pernyataan saksi pendakwaan ke-12 iaitu Pengarah dan Pemegang Saham Nexuscorpgroup Sdn Bhd, Ismuni Johari itu adalah pramatang.

“Pihak pendakwaan belum membuat pemeriksaan utama saksi lagi, macam mana pihak pembelaan boleh tahu apa yang dinyatakan dalam pernyataan bertulis adalah tidak relevan dengan kes ini. Pihak pembelaan juga masih boleh soal balas saksi.

“Perenggan tiga hingga lapan hanya naratif pendakwaan untuk tunjuk kenapa kita hanya dakwa tertuduh berkenaan jumlah RM350,000 sahaja,” katanya pada perbicaraan kes Sayed Amir Muzzakkir yang berdepan tiga pertuduhan rasuah.

Terdahulu, peguam Asmadi Hussin yang mewakili Sayed Amir Muzzakkir berkata perenggan tiga hingga lapan dalam pernyataan saksi terbabit adalah tidak relevan dengan pertuduhan dan memprejudiskan anak guamnya.

“Seksyen 136 Akta Keterangan 1950 memberi kuasa kepada mahkamah untuk memutuskan tentang kebolehterimaan keterangan”, kata Asmadi yang mengendalikan kes itu bersama peguam Md Yunos Shariff.

Hakim Rosli Ahmad meminta pihak pembelaan untuk memasukkan permohonan tersebut di dalam hujahan dan akan memutuskannya semasa memberi keputusan di akhir kes pendakwaan.

Perbicaraan kes itu bersambung 22 Julai ini.

Pada 23 Mei 2024, Sayed Amir Muzzakkir, 43, didakwa atas dua pertuduhan menerima suapan RM350,000 daripada Pengarah Urusan Nexuscorpgroup Sdn Bhd Wan Azhar Mohamed Yusof.

Wang berkenaan didakwa sebagai upah untuk membantu syarikat itu mendapatkan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti bagi peralatan infrastruktur, server, perisian dan radio pengguna sistem RMPNet untuk PDRM bernilai RM381,112,042.44.

Beliau dituduh melakukan kesalahan itu di pejabat Yayasan Tanah Aku, Solaris Dutamas di sini pada 4 petang, 4 Dis 2020, dan 3.30 petang, 16 Dis 2020.

Sayed Amir Muzzakkir juga dituduh meminta suapan RM350,000 daripada individu sama untuk tujuan yang serupa di pejabat Nexuscorp Group Sdn Bhd di Kawasan Perindustrian Seksyen 7, Shah Alam, Selangor pada 4 petang awal Disember 2020.

Pertuduhan mengikut Seksyen 16(a) (A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) akta sama, yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda sekurang-kurangnya lima kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi, jika sabit kesalahan.