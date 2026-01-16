Nilai keupayaan saya, bukan sekadar anak Bung, kata Naim

Naim Kurniawan menggambarkan konfrontasi masa lalu antara Barisan Nasional dengan Gabungan Rakyat Sabah sebagai sebahagian daripada politik pra-pilihan raya. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Calon Barisan Nasional (BN) bagi PRK Kinabatangan, Naim Kurniawan, berkata beliau mahu pengundi menilai dirinya berdasarkan rekod perkhidmatan, keupayaan dan visinya sendiri, bukan semata-mata atas nama keluarga.

“Sepanjang penglibatan, saya telah bekerja memastikan agenda parti diberi keutamaan, sama ada di peringkat bahagian, negeri atau nasional. Hari ini, atas kredibiliti, kemampuan dan potensi masa depan saya, parti telah memilih saya sebagai salah seorang pemimpin utama Pemuda Umno,” katanya kepada FMT.

Anak kepada Bung Moktar Radin itu berkata rekod perkhidmatan lama BN di Kinabatangan akan diteruskan, namun dengan pendekatan yang beralih kepada generasi baharu.

“Saya hadir hari ini sebagai sebahagian daripada generasi baharu yang meneruskan khidmat dan sumbangan BN. Saya akan menggunakan kaedah baharu dan bekerja untuk memenuhi keperluan lebih ramai rakyat,” katanya.

Naim mengakui terdapat kelemahan dalam pentadbiran BN di kawasan Kinabatangan sebelum ini. “Keperluan 20 hingga 30 tahun lalu berbeza dengan keperluan hari ini dan masa depan,” katanya.

Beliau berkata manifestonya akan merangkumi janji untuk memastikan pentadbiran yang telus dan terbuka, dengan pemantauan lebih agresif bagi memastikan semua pihak berkepentingan kerajaan digerakkan sepenuhnya, serta tiada kerja untuk rakyat yang tertangguh atau sesiapa yang tercicir.

Naim berkata isu infrastruktur luar bandar, cabaran sosial dan pertumbuhan ekonomi yang perlahan di Kinabatangan masih ‘kurang ditangani’.

Beliau juga berkata terdapat banyak tarikan pelancongan di Kinabatangan yang belum dipromosikan sepenuhnya oleh kerajaan. “(Kita perlu) memastikan pelancongan dapat membuka peluang ekonomi baharu,” tambahnya.

Mengenai hubungan BN dengan Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Naim berkata pertelingkahan sebelum ini adalah sebahagian daripada politik pra-pilihan raya dan menekankan kepentingan kestabilan.

“Memang benar Bung merupakan ketua Umno Sabah dan lantang menentang parti lawan. Namun itu adalah sebahagian daripada agenda politik sebelum pilihan raya. Selepas pilihan raya, di bawah kepimpinannya, BN menyokong GRS bagi memastikan kestabilan kerajaan Sabah,” katanya.

Naim berkata pentadbiran semasa adalah stabil dan perpaduan itu perlu diterjemahkan kepada tindakan bagi memastikan rakyat Sabah menerima perkhidmatan sebaik mungkin.

PRK Parlimen Kinabatangan akan menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara Naim, bekas Adun Sukau Saddi Abdul Rahman daripada Warisan dan calon bebas Goldam Hamid.

Kerusi Parlimen itu, serta kerusi DUN Lamag, kosong susulan kematian Bung pada 5 Disember, kurang seminggu selepas beliau dipilih semula untuk penggal kedua sebagai Adun Lamag dalam PRN Sabah pada 29 November.

Bung, 66, yang juga pengerusi BN Sabah, telah menjadi Ahli Parlimen Kinabatangan selama enam penggal. Pada PRU 2022, beliau mempertahankan kerusi Parlimen tersebut dengan majoriti kukuh sebanyak 4,330 undi.