Pengendali bas KL-Singapura diberi tempoh lanjutan guna lokasi sedia ada

Hab Pengangkutan Lalaport di Bukit Bintang City Centre, salah satu terminal baharu yang sedang disiapkan bagi perkhidmatan bas ekspres KL-Singapura. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Pengendali bas ekspres bagi laluan Kuala Lumpur-Singapura diberikan moratorium untuk terus beroperasi dari lokasi pengambilan penumpang sedia ada sementara Hab Pengangkutan Lalaport di Bukit Bintang disiapkan sepenuhnya untuk operasi penuh.

Menteri Pengangkutan Loke Siew Fook berkata pengendali perlu berpindah sebaik hab Lalaport dan terminal-terminal lain yang telah ditetapkan siap sepenuhnya.

“Kita masih membenarkan mereka beroperasi dari lokasi sedia ada, tetapi mereka mesti mematuhi arahan berpindah apabila kemudahan ini sudah siap.

“Sebab itu kita beri moratorium. Namun sebaik semuanya tersedia, mereka perlu berpindah ke sini,” katanya selepas lawatan tapak ke hab berkenaan.

Beliau berkata langkah kementerian itu bertujuan menamatkan amalan pengambilan penumpang di tepi jalan yang tidak selamat dan tidak teratur di kawasan sesak, khususnya di hadapan hotel dan kompleks beli-belah, yang boleh membahayakan penumpang serta mengganggu aliran trafik.

Sebelum ini, Loke menolak dakwaan Aeroline dan pengendali lain dipaksa beroperasi hanya dari Terminal Bersepadu Selatan (TBS) di Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur.

Hab Lalaport akan berfungsi sebagai hab pusat bagi bas ekspres dan pengangkutan pelancong, serta diintegrasikan dengan stesen LRT dan monorel Hang Tuah.

Antara hab lain yang ditetapkan di pusat beli-belah ialah 1 Utama di Petaling Jaya, IOI City Mall di Putrajaya dan Sunway Pyramid.

Hab-hab itu dibangunkan khusus untuk perkhidmatan bas ekspres Kuala Lumpur-Singapura tanpa bersaing dengan TBS atau Terminal Bersepadu Gombak, yang menampung laluan jarak jauh domestik.

Kemudahan sedia ada di Lalaport merangkumi sistem tiket berpusat, 11 petak bas, serta akses berdekatan ke perkhidmatan rel.

Loke berkata sasaran kementerian untuk menaik taraf sepenuhnya Lalaport dan melesenkannya menjelang Februari, selepas itu pengendali akan diwajibkan berpindah masuk, sambil menambah tiga hingga empat pengendali telah menyatakan minat.

Bagaimanapun, katanya, beberapa penambahbaikan masih diperlukan termasuk papan tanda yang lebih jelas dari stesen LRT Hang Tuah, ruang menunggu yang lebih luas, serta sistem maklumat penumpang yang lebih baik seperti papan paparan LED jadual pelepasan.

“Jarak berjalan kaki dari LRT ke hab ini kira-kira 250 meter dan orang ramai boleh tersesat. Papan tanda dan maklumat penumpang perlu ditambah baik supaya ia dapat berfungsi dengan baik sebagai sebuah hab pengangkutan,” katanya.